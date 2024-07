Schalper afirma que error del senador Macaya estuvo en "haber trasladado algo que era judicial a la arena política"

23 jul. 2024 - 22:00 hrs.

¿Qué pasó?

En la Entrevista Prime de la señal 24/7 de noticias "Meganoticias Ahora", Diego Schalper, diputado de Renovación Nacional (RN), abordó la polémica en torno al senador Javier Macaya, quien este martes renunció a la presidencia de la UDI tras haber realizado polémicos dichos luego de que su padre, Eduardo Macaya, fuera condenado a seis años de prisión por delitos de abuso sexual contra menores de edad.

El senador en Canal 13 había cuestionado las pruebas presentadas en el juicio, asegurando que su padre había sido "grabado sin su consentimiento" en "un video bastante editado", algo que generó una crisis al interior de Chile Vamos, que lo llevó a reconocer que había cometido un error.

¿Qué dijo Schalper sobre Macaya?

Diego Shalper aseveró que "en política los errores tienen consecuencias. Hoy día el senador ha reconocido que cometió un error".

"Si uno mira la cronología del día, se da cuenta de los tres momentos principales, en mi opinión. Primero el mensaje de la persona que ejerce mayor liderazgo en la coalición, que es Evelyn Matthei, donde ella claramente pone el foco donde tiene que estar, que es en la protección de las víctimas, especialmente cuando estamos hablando de niños, niñas y adolescentes", expuso.

"Luego el senador Macaya, que reconoce el error, que yo lo resumo en haber trasladado algo que era estrictamente judicial a la arena política", continuó el diputado.

"Lo tercero, me parece a mí, que con la renuncia del presidente de la UDI, esto vuelve donde tiene que estar. Porque digamos las cosas como son, ni la política ni en general la ciudadanía respecto a los fallos judiciales tiene que hacer algo distinto a acatar los fallos", agregó.

En ese sentido, indicó que "cuando uno está en política los hechos personales a veces se transforman en hechos públicos, pero en donde no se puede confundir ni un minuto es que cuando usted está actuando desde la política tiene que dejar sus temas personales de lado, y me parece que el senador Macaya cometió un error en ese sentido, lo ha reconocido y en buena hora esto ha vuelto al ámbito judicial, en donde tiene que estar".

¿Qué dijo sobre Eduardo Macaya?

Respecto a la decisión de la Corte de Apelaciones de Rancagua de revocar la prisión preventiva de Eduardo Macaya, Schalper manifestó que "lo que uno aspira es igualdad ante la ley y parte de la igualdad ante la ley, si uno mira incluso la Constitución, es que no puede haber privilegios de ninguna naturaleza".

"Por lo tanto, acá a lo que tenemos que aspirar es que todos tengan el mismo tratamiento en lo procesal, en lo legal y en lo administrativo. Eso es lo que uno espera en una sociedad democrática donde rige el Estado de derecho", aseveró.

Sobre el sumario anunciado por Gendarmería, por supuestos privilegios a los que habría accedido el condenado, el legislador expresó que "si el sumario permite esclarecer los hechos, a mí me parece una buena cosa".

Posible acusación constitucional contra Elizalde

El diputado RN también abordó la posibilidad de una acusación constitucional contra el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, si no se presenta un veto presidencial al proyecto que establece la obligatoriedad de voto en las elecciones municipales y de gobernadores de octubre, y así asegurar que existan multas en caso de no cumplir la normativa, que actualmente no contempla sanciones.

"Cuando un Presidente, ya sea directamente o intermedio de un ministro, está haciendo algo que pueda vulnerar la Constitución, los parlamentarios no sólo tenemos la potestad, sino que también tenemos la responsabilidad de hacer ver que se está en una posición muy compleja", señaló Schalper.

"Me parece que el Gobierno en esta oportunidad tiene el deber de hacer respetar el Artículo 15 de la Constitución, que establece que la obligatoriedad del voto está asociada a multas, a sanciones y, por lo tanto, yo espero que el Gobierno, particularmente el ministro Elizalde, pero también el Presidente Boric, no nos pongan en una situación incómoda de incumplimiento constitucional", añadió.

Al ser consultado por qué apuntan a Elizalde y no a Boric, considerando que el veto es una facultad presidencial, el legislador respondió que "es una pregunta interesante que vamos a tener que discernir, porque en estricto rigor el veto presidencial es una atribución que surge a través del Presidente y se expresa a través del ministro".

Sobre si está dispuesto a acusar constitucionalmente a Gabriel Boric, aseguró que "a mí no me va a temblar la mano para ejercer la atribución de la acusación constitucional si el Presidente se empeña en incumplir la Constitución".

Paula Daza como posible candidata para gobernadora en la RM

En cuanto a quién será el candidato de Chile Vamos para competir para la gobernación de la Región Metropolitana, Schalper sostuvo que "el candidato más competitivo va a allá".

Respecto a quién es esa figura, el parlamentario indicó: "yo sigo pensando y sigo... voy a decir una cosa que quizás me va a traer cola, pero... si, por ejemplo, Paula Daza se animara".

"¿Por qué no se puede animar alguien de ese tonelaje? que sea indiscutible, que sea una persona con mucha popularidad y que, por lo tanto, realmente apostemos a competir en esa zona", planteó.

Asimismo, recordó que "el señor Orrego hoy día es gobernador regional porque competió con la izquierda y, por lo tanto, salió con votos de nuestro sector político. Entonces, competirle a Orrego es un desafío que no podemos soslayar y hay que buscar a alguien que tenga esa capacidad para lograr esa mayoría".

Consultado sobre la figura de Daza, el diputado Schalper señaló que "yo que la vi en acción, liderando algo tan difícil como el control de una pandemia, no tengo ninguna duda que ella, puesta a la cabeza de la gestión de la gobernación, lo haría extraordinariamente bien".