Investigan al "círculo de hierro" de Nogales: Contraloría instruye sumario contra alcaldesa y administradora municipal

23 jul. 2024 - 10:19 hrs.

El pasado domingo, Mega Investiga estrenó el programa “Hasta cuándo: alcaldes, reyes de la comuna”, donde destapa las interrogantes en torno a las administraciones municipales que buscan la reelección en octubre.

El capítulo debut estuvo enfocado en la comuna de Nogales, municipio donde gobierna la alcaldesa Margarita Osorio, quien fue formalizada por el delito de estafas reiteradas y permanece a la fecha con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno.

Tras la publicación del reportaje, la alcaldesa compartió una reflexión en su cuenta personal de Facebook. “Ya va hacer mi tiempo de hablar para que sepan la verdad verdadera . Espero que no se arranquen los ratones porque cuando no les conviene se esconden. Lo bueno que yo digo las cosas de frente no se los mando a decir con nadien (sic)”.

Además, ratificó su candidatura para optar por un tercer periodo en el municipio, a pesar de que Chile Vamos decidió quitarle su apoyo. “Les informo que esta semana voy al Servel a Valparaíso a inscribirme como candidata a la alcaldía de Nogales y El Melón con mi frente en alto y como siempre con mis manos limpias”, agregó.

A la causa por estafa que enfrenta Osorio, se sumaron en las últimas semanas denuncias en la Contraloría General de la República por malos tratos supuestamente efectuados por la jefa comunal y su mano derecha: la administradora municipal, Paola Moya.

Parte de los hechos fueron incluidos en una denuncia de la CUT de la Provincia de Quillota realizada por su presidente, Ricardo Betancourt, el 4 de junio pasado. A lo que se sumaron relatos de funcionarios vigentes y pasados, los cuales se incluyeron en una nueva presentación del 21 de junio.

Tras los antecedentes expuestos, el 18 de julio, la CGR Valparaíso instruyó un sumario administrativo. “Se estima que los hechos y antecedentes aportados por los denunciantes corresponde que sean indagados en un procedimiento disciplinario, con la finalidad de determinar la eventual responsabilidad administrativa de las personas denunciadas”, plantea el escrito.

Formalizada por cohecho

La administradora municipal Paola Moya es una funcionaria de absoluta confianza de la alcaldesa Osorio, razón por la que la ha acompañado en distintos cargos durante sus dos periodos en Nogales. Hoy, ambas son objeto de investigación de la Contraloría.

Al igual que la jefa comunal, Moya ha debido enfrentar su propio proceso judicial, pues en noviembre del 2023 fue formalizada por el delito de cohecho en el Juzgado de Garantía de La Calera.

En dicha causa, fue el propio Consejo de Defensa del Estado el que decidió presentar una querella donde acusa a la funcionaria de recibir dineros por parte del dueño de la empresa “Mantenciones y Obras Civiles Leonardo Guerra Herrera EIRL”, la cual prestaba servicios al municipio.

Según el CDE, los hechos ocurrieron entre noviembre de 2018 y mayo de 2020, y el delito se configura “toda vez que aceptó recibir de un ciudadano, un beneficio económico para sí, consistente en el pago de $500.000, $100.000, $500.000 y $126.000, cobrando dichos montos a sabiendas de que su conducta infringía los deberes de su cargo, en especial el principio de probidad que la obliga a mantener un desempeño honesto y leal de la función o cargo”.

Intento de destitución

Los hechos denunciados no pasaron desapercibidos en la Municipalidad de Nogales, y el 6 de diciembre del año pasado, la concejala María Bahamondes presentó una solicitud para destituir a la administradora municipal.

La petición no logró ser aprobada, tras obtener tres votos en contra, dos abstenciones y dos votos a favor: de la propia edil Bahamondes y la concejala Leslie Pacheco.

"No es nada personal, como se lo dije a la misma señora Paola, es un tema que ahora pasó al Consejo de Defensa del Estado. Creo que nosotros como municipio, como concejales en nuestro rol fiscalizador, tenemos que velar porque acá todo funcione bien", planteó Pacheco durante la sesión.

Uno de los votos en contra fue de la propia alcaldesa, quien respaldó a la administradora comparando las investigaciones de la que ella misma ha sido objeto. “Yo rechazo profundamente porque yo lo he vivido. Me han basureado, he estado encerrada casi un año, me quitaron mi libertad de ser alcaldesa tres meses”, planteó Osorio asegurando que no iba a “enlodar el nombre de nadie”.

Por su parte, la administradora municipal arremetió contra la concejala que ingresó la solicitud, acusando un ataque personal. "Le juré algún día jamás hablar del tema, y lo voy a hacer sola y netamente porque siento que la maldad que se hace conmigo es superior a cualquier cosa", dijo Moya.

Además, cuestionó que la acción se justificara bajo el concepto de la fiscalización que deben ejercer los miembros del Concejo. "Jamás se va a destituir a un concejal por no destituirme a mí por los temas que yo estoy viviendo. Así que todo esto es algo que sí es personal", agregó.

Suspensión condicional

El 16 de mayo, el fiscal de la Unidad Regional Anticorrupción, Claudio Rebeco, informó en el Juzgado de Garantía que las defensas habían presentado una propuesta para llegar a la suspensión condicional del procedimiento.

La oferta fue aceptada por la Fiscalía, y el 27 de mayo se llevó a cabo la audiencia mediante la cual se definió suspender la causa, estableciendo que los imputados Moya y Guerra debían donar una suma de $1.000.000 de pesos a la fundación Techo para Chile.

El 18 de junio, la administradora de Nogales cumplió su compromiso y realizó el depósito, cerrando así un fuerte capítulo de cuestionamientos.

Meses después, Paola Moya se encuentra nuevamente investigada. Esta vez, por parte de la Contraloría Regional de Valparaíso, en un proceso donde acompaña a su jefa: la alcaldesa Margarita Osorio.