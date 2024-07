"No sabemos dónde más buscar": La desesperada búsqueda de dos adultos mayores desaparecidos en el litoral central

23 jul. 2024 - 09:43 hrs.

¿Qué pasó?

Dos adultos mayores, de 67 y 100 años, respectivamente, se encuentran desaparecidos en la provincia de San Antonio, en la región de Valparaíso, por lo que la Brigada de Homicidios de la PDI desarrolla dos operativos de búsqueda para poder dar con sus paraderos.

El primer caso corresponde al de Carlos Mariangel (67 años) quien desapareció el 11 de julio en el sector de San Carlos, en El Tabo. El hombre fue visto por última vez antes de que su esposa saliera de su casa y cuando la mujer regresó, se percató de que Carlos ya no estaba, pero sí se encontraba su celular y billetera, aunque no sus llaves.

Por otra parte, el martes 16 de julio, en el sector de Cajón de Magdalena, en Cartagena, se reportó la desaparición de Manuel Gaete (100 años), a quien se le perdió el rastro luego de que saliera a caminar por el fundo donde siempre ha vivido y donde reside al cuidado de su sobrina y del marido de ella.

"No sabemos dónde más buscar"

Ambas desapariciones están siendo investigadas en paralelo por la PDI y, hasta el cierre de esta nota, en ninguno de los casos se ha logrado avances. Así lo confirmó el subprefecto Ricardo Castillo, jefe de la Brigada de Homicidios de San Antonio.

Carlos Mariangel (67) y Manuel Gaete (100)

En cuanto a la búsqueda de Manuel Gaete, Castillo detalló a El Líder de San Antonio que durante la jornada del lunes se realizó un rastreo en las inmediaciones de su vivienda y se están desplegando detectives, dos ejemplares caninos y equipo especializado.

La sobrina nieta de Manuel Gaete, Natalia Rojas, se mostró angustiada por las nulas pistas sobre el paradero de su tío a una semana de su desaparición. "No queremos que esto quede aquí nada más, para nosotros como familia igual es súper preocupante, ya que es un adulto mayor", dijo.

En conversación con el citado medio, la mujer señaló que pese a estar consciente de que se desarrollan diligencias para dar con el paradero del hombre de 100 años, siente que aún se necesitan más recursos para la búsqueda.

"Vemos que andan los detectives con sus perros, pero eso no es suficiente, sabemos que Chile tiene los medios como para prestar más apoyo, aquí necesitamos más recursos porque ya no sabemos qué más hacer, no sabemos dónde más buscar", sinceró Rojas.

Búsqueda de Carlos Mariangel

En paralelo también se desarrolla el operativo de búsqueda de Carlos Mariangel, quien lleva 12 días con paradero desconocido. Al respecto, su hija, Kimberlim Mariangel, indicó que "estamos igual que el primer día, ya que no tenemos ninguna pista, ninguna novedad, nada de nada".

La única hija del hombre de 67 años también hizo un llamado a la colaboración. "Si alguien ve a mi papá que por favor nos avise, ya que como han pasado los días podría estar con barba, desaseado, posiblemente muy desorientado", señaló.

Respecto a los rasgos de Carlos Mariangel, explicó que es mide cerca de un metro y 57 centímetros y que "anda con una chaqueta de mezclilla clara, un azul marino con una franja roja y zapatillas negras".

