"Fue algo horrible": Adulta mayor murió tras ser aplastada por motoniveladora municipal en Punta Arenas

23 jul. 2024 - 11:21 hrs.

Una mujer de 84 años perdió la vida dramáticamente en un accidente ocurrido en la tarde del lunes 22 de julio en la ciudad de Punta Arenas. Según testigos, la adulta mayor cruzaba un paso de cebra cuando fue atropellada por una motoniveladora, maquinaria ocupada en el rubro de la construcción.

La versión de testigos señala que la máquina pesada transitaba a baja velocidad, pero que detuvo su marcha recién cuando el semáforo del sector dio luz roja. Presuntamente, el conductor no habría visto a la víctima, dejándola en graves condiciones tras aplastarla.

Impactados por la brutal escena, los transeúntes socorrieron a la anciana y llamaron al equipo de urgencia, el que la trasladó hasta el Hospital Clínico de Magallanes. Ahí fue internada en la sala de reanimación y posteriormente sometida a exámenes de escáner para constar sus lesiones internas.

Sin embargo, poco más de tres horas después del incidente, se confirmó su fallecimiento. Por su parte, el conductor de la motoniveladora —registrada a nombre de la municipalidad de Punta Arenas— quedó en calidad de detenido.

Yerka Filipic, la adulta mayor fallecida en Punta Arenas (Facebook)

"Fue algo horrible"

La adulta mayor fue identificada como Yerka Filipic Águila, que vivía a pocas cuadras del lugar en que murió. Una de las primeras personas en darle auxilio fue Jorge Escobar, comerciante que entregó detalles del accidente tras presenciarlo a pocos metros.

"Escuché un grito y veo a una tremenda máquina, una motoniveladora que golpea a la señora y pasa por arriba. Cuando miro el cuerpo en el suelo quedé impresionado, la mano de la señora quedó aplastada, porque la rueda le pasó por encima", comentó el locatario.

"Fue algo horrible", expresó Escobar, quien coordinó las primeras labores de auxilio junto a otros testigos, mientras desviaba el tránsito a la espera de la llegada de una ambulancia.

¿Por qué el conductor no habría respetado el paso de cebra?

El chofer de la maquinaria era José Silva Millapani, hoy a la espera de su formalización por su presunta responsabilidad en la muerte de Filipic.

Si bien es materia de investigación, Jorge sostuvo la hipótesis de que no respetó el paso de cebra, porque no está lo suficientemente demarcado en el pavimento, a pesar de que hay una señalética que indica su existencia.

Este era el paso de cebra que cruzaba la adulta mayor (imagen corresponde a diciembre de 2014 en Google Maps)

La tristeza de sus familiares

A través de redes sociales, familiares expresaron sus lamentos por la triste partida de Yerca. Quien sería su yerno, Carlos Abarzúa, le dedicó sentidas palabras: "Me quedo con esos bellos ojos con que observar toda la realidad. Me quedo en tu presencia silenciosa, en tu manifiesto interés por la familia, en tu inquietante impaciencia por hacer las cosas, en tu pragmática forma de ver las cosas, en la persona que fuiste".

"Tus manos se encadenaron a mi brazo y hoy me atraviesan el alma. Me quedo aquí con tu hija y desde ya te extraño. Me entrego a la voluntad de lo que la madre de la vida disponga. Te quiero mucho, Yerka", indicó el hombre.

Una de sus sobrinas, Constanza Filipic, también declaró: "Aún no lo creo. Buen viaje, mi tía querida. Qué pena más grande. Estoy con ustedes, Sindy (hija de Yerka) y Carlos".