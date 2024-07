¿Por qué hubo protestas en la mañana de este lunes en varias comunas de la Región Metropolitana?

22 jul. 2024 - 10:58 hrs.

¿Qué pasó?

La Región Metropolitana amaneció este lunes con manifestaciones en distintos puntos de la capital, protagonizadas por trabajadoras de la Confetrap, la Confederación de Manipuladoras de Alimentos del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Las protestas comenzaron a eso de las 06:00 horas y se concentraron en avenida Américo Vespucio, a la altura de las comunas de La Florida, Peñalolén y Recoleta, hasta donde llegaron cientos de trabajadoras para manifestarse con pancartas, cánticos y barricadas por motivos laborales.

En detalle, denunciaron el incumplimiento de pago de finiquitos de algunas manipuladoras desvinculadas recientemente de la empresa Las Lagunas, que presta servicios a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb). "Junaeb hazte cargo, queremos nuestra plata", se leía en uno de los carteles.

¿Qué dijeron las manipuladoras de alimentos sobre las protestas?

Cecilia Preisler, secretaria del Sindicato PAE Manipuladoras de Alimentos, explicó desde La Florida que "estamos manifestándonos por el no pago de los finiquitos de nuestras socias".

"La empresa Las Lagunas quedó de acuerdo en pagar en dos cuotas, cosa que no había pasado nunca en la historia de nuestro rubro. Aceptamos y ahora la segunda cuota no quieren cancelarla", agregó.

En ese sentido, Cecilia explicó que "tenía fecha para hoy (lunes), pero ya avisaron que no hay pago. No tienen plata, así de simple. No es justo que nuestras socias se queden sin el pago de sus finiquitos".

"Queremos que la Junaeb se haga cargo de esto"

Por su parte, Amalia Calderón, otra de las manifestantes, expuso que "nosotros queremos que la Junaeb se haga cargo de esto, porque la Junaeb tiene un cheque en garantía de la empresa Las Lagunas".

"Hoy tienen reunión todos los sindicatos con Junaeb, se supone que ellos tienen que empezar a pagar, ellos tienen que hacerse responsables", apuntó.

¿Qué dijeron desde Carabineros por las protestas?

El teniente coronel Manuel Velásquez, de la prefectura Santiago Cordillera, señaló a propósito de lo ocurrido en La Florida que "un grupo de personas, alrededor de 80 manipuladoras de alimentos que trabajan para Junji, interrumpieron el tránsito vehicular en la intersección de Vicuña Mackenna con Américo Vespucio".

"Se constituyó personal de Carabineros, se entrevistó con ellas con la finalidad de habilitar las pistas por la gran congestión que se estaba provocando. Las personas no cumplieron el acuerdo, por lo cual se solicitó al COP y tuvieron que despejar para poder rehabilitar el tránsito", concluyó.