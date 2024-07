Vivían 37 personas: Desalojan casa que estaba tomada desde el año pasado en Barrio Yungay

22 jul. 2024 - 10:56 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes se llevó a cabo el desalojo de una polémica casa ubicada en el Barrio Yungay de Santiago, en la cual se produjo una balacera el pasado 14 de julio.

La vivienda se encuentra en calle Santo Domingo con Maipú, y en ella residían en total 37 personas de manera irregular.

Según se informó esta mañana en el matinal "Mucho Gusto", el domicilio fue tomado en septiembre de 2023.

El desalojo de la vivienda en Barrio Yungay

En el marco del desalojo, se confirmó que había 13 menores de edad en el inmueble, incluyendo lactantes, lo que complicó aún más el operativo de Carabineros.

Operativo en la vivienda tomada en Barrio Yungay

Por otra parte, 16 personas fueron derivadas a control migratorio y trascendió que otro de los residentes habría estado involucrado en la balacera antes mencionada.

La dueña de la propiedad, quien no quiso mostrar su identidad, conversó esta jornada con el matinal y señaló que "es una tranquilidad. Al fin se está haciendo justicia y espero que se mantenga".

¿Cómo se produjo la toma de esta casa?

La mujer explicó que los residentes ilegales tomaron el inmueble a la fuerza y llevaron a cabo amenazas en caso de que alguien notificara sobre la situación a la policía.

Pese a aquello, la dueña de la propiedad, que al parecer no vivía allí, terminó enterándose de esto y dio aviso a Carabineros para que tomara cartas en el asunto, aunque afirmó que en un inicio fue difícil.

"(Los vecinos) Me avisaron calladitos y me dijeron. Nosotros vinimos, hablamos con Carabineros y primero no nos tomaron mucho en cuenta", expresó.

Dicho esto, detalló que "después estuvimos esperando el plan cuadrante. Pasaron algunas horas y cuando vino un contingente policial, la gente que estaba yéndose apurada no quiso sindicar a las personas que las habían amenazado, por miedo", sostuvo.

Kevin Díaz, director de seguridad de la Municipalidad de Santiago, explicó que para que la vivienda no vuelva a ser tomada, y para la tranquilidad de los vecinos, las autoridades van a tomar medidas.

"Vamos a utilizar el mismo mecanismo que utilizamos siempre, que es con un cierre especial, con monitoreo a través de televigilancia por parte del municipio", añadió.

