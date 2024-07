Hombre que había salido de la cárcel hace dos días muere baleado en plena calle de Lo Espejo

19 jul. 2024 - 15:39 hrs.

¿Qué pasó?

En la tarde de este viernes, un hombre fue asesinado en plena vía pública en la comuna de Lo Espejo, Región Metropolitana, tras ser atacado con un arma de fuego.

El hecho ocurrió en Pasaje 50 con Pasaje 58, donde la víctima recibió al menos dos impactos de bala, de los cuales uno fue en su cabeza, en circunstancias que están siendo investigadas.

¿Qué se sabe del hombre asesinado en plena vía pública en Lo Espejo?

En primera instancia, al lugar llegó personal de Carabineros, tras ser notificados de que un hombre adulto se encontraba herido en la calle.

"Cerca de las 14:10 horas, personal de Servicio de la 11 Comisaría reciben al teléfono del cuadrante un comunicado de que en Pasaje 50 con Pasaje 58 habría una persona lesionada con impacto balístico", detalló el coronel Gonzalo Urbina, de la prefectura Santiago Rinconada.

Cuando Carabineros se trasladó al sitio del suceso, se percataron de que la víctima ya había fallecido.

"Se encontró evidencia balística en las inmediaciones del cuerpo, por lo cual procedieron a aislar en forma inmediata el sitio del suceso, comunicando este hecho a la fiscalía ECOH (Equipo de Crimen Organizado y Homicidios)", señaló el uniformado.

¿Quién es el hombre asesinado en Lo Espejo?

De acuerdo a información policial, se trata de un hombre de 33 años, de nacionalidad chilena. El coronel Urbina indicó que según residentes de la zona "se trataría de un vecino del sector".

"No tenemos mayores antecedentes, toda vez que a la llegada de Carabineros no había ningún testigo en el lugar. Posteriormente, que se aisló y llegaron más dispositivos policiales, los vecinos comenzaron a salir, pero al momento no tenemos ningún testigo presencial de este hecho", sostuvo.

Por su parte, el fiscal Pablo Sabaj dio a conocer que la víctima había salido recientemente de la cárcel. "El 17 de julio había terminado de cumplir pena por un delito de robo", señaló.

@ECOH_FiscaliaRM se trasladó hasta la comuna de Lo Espejo por el homicidio de un hombre adulto en la vía pública que recibió dos impactos de bala. Se trabaja con la @PDI_CHILE pic.twitter.com/vbF7uG8SBZ — ECOH_Fiscalia_RM (@ECOH_FiscaliaRM) July 19, 2024

Investigación de homicidio en Lo Espejo

Posteriormente, llegó ECOH de la Fiscalía a trabajar al lugar, mientras que se instruyeron las diligencias del caso a la Brigada de Homicidios Metropolitana Sur de la Policía de Investigaciones (PDI).

"Se está investigando la interacción que tuvo esta persona con otras que podrían ser los imputados", expuso el fiscal.

El subjefe de la Brigada de Homicidios Sur, Robert Briones, señaló que se está trabajando para determinar "si los disparos fueron de corta o larga distancia".

Además, afirmó que gracias a las cámaras de seguridad "ya tenemos a una persona que posiblemente podría haber participado en el hecho.

Caba señalar que este homicidio se da luego de una violenta semana en la Región Metropolitana, donde se han registrado decenas de crímenes que han llevado al Gobierno a anunciar reforzamientos en las medidas de seguridad, además de la construcción de una nueva cárcel de seguridad.