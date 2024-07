Todo lo que se sabe de la cárcel de alta seguridad: Las celdas serán individuales y albergará cerca de 500 reos

18 jul. 2024 - 20:38 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves, el Presidente Gabriel Boric anunció un proyecto para construir una nueva cárcel de alta y máxima seguridad en la Región Metropolitana, la cual busca albergar a los delincuentes más peligrosos del crimen organizado.

Pese a que los detalles del proyecto aún no se han dado a conocer, desde el Gobierno han adelantado algunas de las características con la que contará este recinto penitenciario.

Nueva de cárcel de alta seguridad albergará cerca de 500 reos

El ministro (s) de Justicia, Jaime Gajardo, detalló en CNN Chile que "esperamos construir una cárcel de alrededor de 400/500 personas, de máxima seguridad".

"El régimen de máxima es fundamental para efectivamente separar y que no tengan contacto con el exterior y por ende, no sigan operando las bandas de crimen organizado y en particular sus líderes en la cárcel", aseveró.

ATON / Archivo

Celdas individuales y visitas en locutorios

Respecto a las características del recinto, expuso que "la cárcel de máxima seguridad va a ser con celdas individuales, que van a estar monitorizadas las 24 horas del día y eso significa que tienen una cámara en su interior, que uno puede observar qué están haciendo estos líderes de las bandas criminales".

El ministro subrogante señaló que también contará "con un régimen penitenciario muy estricto, que tienen pocas horas de patio. En esa hora de patio no tienen contacto con otros internos".

"Además, las visitas se encuentran muy controladas, son por locutorios. Es decir, no hay contacto personal precisamente para que no se genere cualquier tipo de intercambio de información que no esté debidamente controladas", añadió.

Gajardo destacó que "con cárceles muy modernas también que nos permiten tener inhibición de telefonía celular, un sistema anti drones, que nos permite eventualmente también tener sistemas de seguridad perimetral tecno-vigiladas y son cárceles que tienen una seguridad perimetral muy importante, es decir, un régimen estricto y una infraestructura adecuada".

Finalmente, reiteró que se trata de celdas “antivandálicas, en que no tienen contacto con otros internos para evitar que ellos sigan realizando sus actividades criminales".

¿Dónde se ubicará la nueva cárcel de alta seguridad?

Sobre dónde se ubicará la cárcel, respondió que "el lugar está definido. El Presidente ya señaló que es en la Región Metropolitana. Nosotros lo que hemos señalado es que el lugar en particular, en específico, lo vamos a dar a conocer una vez que ingresemos el proyecto que nos permite construir esta cárcel más rápidamente"

Al ser consultado por qué aún no se da a conocer la comuna donde se emplazará, señaló que "una cárcel de máxima seguridad es una información muy delicada. La cárcel de máxima seguridad albergará a las personas más peligrosas que hay al interior de nuestros establecimientos penitenciarios".

"La ubicación, eventualmente, tiene características estratégicas, por lo mismo esperamos que ese anuncio se haga una vez que ingresemos el proyecto", agregó.

Cárcel seguirá modelos aplicados en Europa

Por su parte, la ministra del Interior, Carolina Tohá, detalló que "el modelo que nosotros tenemos hace referencia a las mejores experiencias de alta seguridad que hay en el mundo, que se conocen, que están fundamentalmente instaladas en el continente europeo".

La secretaria de Estado precisó que en Europa "se ha logrado inhibir la articulación o la coordinación de quienes están cumpliendo penas para la comisión de delitos, e inhibir también la posibilidad de que puedan tomar control de esos penales, como lamentablemente sucedió en muchos lugares".

En ese sentido, y a propósito de la megacárcel que construyó el Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para las bandas de crimen organizado que operan en ese país, Tohá aclaró que "nuestro modelo no es el modelo salvadoreño, pero es el modelo de alta seguridad que está internacionalmente validado y que creemos que es el que nos puede dar mejores resultados".