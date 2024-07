Experto forense analiza desaparición de María Ercira Contreras: "Hay un proceso investigativo deficiente"

13 jul. 2024 - 14:29 hrs.

¿Qué pasó?

El día viernes se cumplieron dos meses de la desaparición de María Ercira Contreras, adulta mayor de 85 años, de quien se perdió el rastro el domingo 12 de mayo cuando celebraba el Día de la Madre junto a su familia en un restaurante de Limache, región de Valparaíso.

En un primer momento, se inició una búsqueda por "presunta desgracia", siendo la hipótesis principal del caso que la mujer habría caído a las aguas de un canal de regadío cercano. Sin embargo, tras los nulos resultados, la familia pidió considerar en la investigación la "intervención de terceras personas".

"Hay un proceso investigativo deficiente"

El Dr. Carlos Gutiérrez, profesor de Ciencia Forense de la Chaminade University de Honolulú, en Estados Unidos, conversó con Meganoticias Alerta sobre la desaparición de Contreras, criticando a las policías y a la Fiscalía por no aplicar los protocolos que contiene la Ley de Personas Desaparecidas vigente en el país.

El experto detalló que en Chile se producen cerca de 10.000 desapariciones al año y, que dentro de estas, unas 1.000 personas al año no vuelven a aparecer.

"Todos los años, 1.000 chilenos desaparecen desde la faz de la tierra y nadie sabe lo que ocurrió", dijo.

Carlos Gutiérrez y María Ercira Contreras (Meganoticias/Redes Sociales)

"Ahí vamos a que no existen protocolos en las policías (...) Pese a que ya existe una ley de desaparecidos", la que, según explicó, nació a partir del trabajo social de las fundaciones de Mallén González y Kurt Martinson, también desaparecidos.

Tras promulgarse la ley, Gutiérrez dijo que "sale el protocolo y el reglamento para las policías, pero hasta el día de hoy no hay absolutamente ningún protocolo. Las policías no adoptan los protocolos, la fiscalía tampoco lo hace y la ley está. Entonces, ahí hay un llamado a las autoridades del país para que hagan su trabajo".

"Hay un patrón que se repite, que es el proceso investigativo deficiente", dijo el académico al criticar que pese a los varios casos de desaparición en el país, las instituciones no enmiendan los errores que comenten.

"Siempre el policía y el investigador, incluyendo el fiscal, asumen que la persona dejó el lugar o dejó el hogar o salió de su casa por voluntad propia y sabemos que en la gran mayoría de los casos eso no es así", ejemplificó sobre las falencias del trabajo investigativo.

"Tenemos el corazón destrozado"

A través de sus redes sociales, la nieta de María Ercira Contreras, Carla Hernández, se refirió a los dos meses que lleva desaparecida su abuela, señalando que "tenemos el corazón destrozado y además sentimos que la vida humana cada vez tiene menos valor".

"Nos enfrentamos a un sistema frío que no le importa el sufrimiento de toda una familia. Lo que debería ser urgente no parece serlo. ¿Acaso no les importa el extravío de una persona y posible fallecimiento?", añadió en una publicación de Facebook.

"No puedo describir la sensación de angustia, impotencia y rabia. Aún no se resuelven las diligencias solicitadas en la querella. Solo nos queda pedir máximo profesionalismo y celeridad de parte por parte del Ministerio Público. Cada día que pasa sin resolver lo solicitado es un día en contra", cerró.

