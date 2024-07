Exfiscal Arias por absolución de excarabinero Zamora: "Ministerio Público debe dar explicación y reconocer errores"

13 jul. 2024 - 11:14 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este sábado 13 de julio, el exfiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, fue entrevistado en Meganoticias Alerta, ocasión en la cual analizó la absolución del excarabinero Sebastián Zamora por el homicidio frustrado del llamado "Caso Pío Nono".

El expersecutor se refirió a la resolución del caso, considerado por muchos como un "fracaso para la Fiscalía", específicamente para la fiscal Ximena Chong. Ante esto, señaló que es deber del Ministerio Público "reconocer sus errores" y perfeccionar su accionar para casos futuros.

"Ministerio Público debe dar explicación"

"Como que se le tiene miedo a la palabra fracaso. Si yo voy a una acusación y tengo una absolución es un fracaso (...) En este caso, debería llevar a un perfeccionamiento del sistema, o sea, lo que yo esperaría es una autocrítica", sostuvo Arias.

Al ser consultado por el periodista Daniel Silva sobre de quién debiese ser esa autocrítica, el abogado señaló que le corresponde a "la Fiscalía", sin hacer referencias directas a Chong.

"Yo siempre pensé durante mi carrera que yo no solo hablaba cuando me iba bien, sino que también cuando me iba mal. Cuando me va mal tengo que dar la cara a la ciudadanía, porque nosotros somos instituciones que se deben legitimar ante la ciudadanía, no podemos entrar en un ostracismo", explicó.

A esto agregó que "en este caso, si hubo errores, reconocerlo (...) Lo que se extraña es que el Ministerio Público dé la cara y que en ese sentido reconozca sus errores".

Para Arias es importante esto, "para poder mejorar", ya que a futuro "quizá nos encontremos con estas mismas absoluciones con posterioridad".

"El fondo es que se debe dar una explicación del propio Ministerio Público de por qué se produce aquello (la absolución)... Si los antecedentes que se virtieron en el juicio oral y que condujo a la absolución estaban en la carpeta de investigación, es un error bastante grosero", explicó.

"Desde el punto de vista del Derecho Penal, lo que sí va a haber y espero que el señor Zamora lo haga, es una demanda contra el Estado", cerró Arias al señalar las indemnizaciones por "falta de servicio" a las que pude acceder Sebastián Zamora tras ser declarado inocente.

