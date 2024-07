"Estos tipos parecen magos": Johnny Herrera cuenta cómo le robaron su jeep tras pasar a comer en Viña del Mar

08 jul. 2024 - 11:05 hrs.

El exfutbolista de la Universidad de Chile Johnny Herrera fue víctima de un robo durante el sábado en la noche tras pasar a comer a un restaurante en Viña del Mar, región de Valparaíso. En 2022, ya había sufrido un asalto con violencia en la misma ciudad.

Según contó el exarquero azul, el incidente ocurrió luego de que estacionara su jeep modelo Gladiator afuera del local. Luego de terminar de comer, se dirigió a su vehículo para manejar hasta su casa, sin embargo, se encontró con una desagradable sorpresa.

"Estos tipos parecen magos"

En diálogo con Las Últimas Noticias, Herrera dio a conocer la cronología del desafortunado momento: "Entré a cenar, debo haber estado media hora en el local, ni recuerdo bien el tiempo exacto, pero dejé mi jeep afuera y, cuando salí, ya no estaba".

"Lo estacioné a diez o quince metros de la entrada (…). Llamé al tiro a Carabineros, ellos llegaron de inmediato y no había registro de nada. Lo que hacen es que esconden el vehículo un rato, la guardan por ahí, porque está lleno de bosques por acá cerca del restaurante, y después la sacan de la zona", afirmó.

Johnny Herrera/ATON.

El panelista de TNT Sports detalló que en el auto "tenía el computador, los documentos del auto, una raqueta, cosas personales. Venía llegando desde Santiago, necesitaba comer y me pasó esto".

El automóvil del exportero, que está avaluado en su versión 2024 sobre los $50 millones, estuvo en la zona durante algunas horas, pero durante la madrugada los delincuentes se movilizaron con destino a la capital.

"No le tengo GPS. Ya llegando a Santiago, lo más probable es que todo se vuelva más escurridizo. Carabineros está viendo el caso, se hace difícil y veré si se mete la PDI en algo más", afirmó Herrera.

Johnny Herrera/ATON.

La exfigura de la U comentó que le avisó de inmediato a su círculo cercano. "Esto fue todo muy rápido y por eso familiarmente estamos en calma, aunque la sensación es de impotencia y rabia. Uno no sabe qué hacer para que no te roben o no te asalten. ¿Cómo se la robaron? Estos tipos parecen magos", lamentó

"Me quedé con las puras llaves del auto en la mano. Se pasan, veremos si hay cámaras, pero eso ya es parte de la investigación policial y veremos si se puede lograr algo. Tengo otro auto para seguir movilizándome", indicó.