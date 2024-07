Condenan a 6 años de cárcel a tenismesista chileno Juan Lamadrid por abuso sexual a una deportista de 14 años

04 jul. 2024 - 10:47 hrs.

Juan Lamadrid Barraza (27), jugador chileno de tenis de mesa, fue condenado en Argentina a seis años de prisión por el delito de abuso sexual agravado en contra de la también tenismesista argentina Cielo Rotryng Álvarez cuando esta tenía 14 años.

El caso data del 14 de diciembre de 2017, cuando ambos participaron de un evento deportivo realizado en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD), en Buenos Aires. En ese entonces, Lamadrid ya era mayor de edad y era un reconocido pimponista a nivel continental y mundial, mientras que Rotryng apenas era una niña.

La denuncia vino cinco años después, en 2022, cuando la argentina ya era mayor de edad. Ahora, luego de un largo juicio, la justicia trasandina finalmente condenó al deportista chileno oriundo de Cerro Navia, quien igualmente después del abuso sexual alcanzó a participar de varias competencias deportivas, como los Juegos Panamericanos de Lima 2019 e internacionalizó su carrera para vivir en Italia.

El relato de la víctima, Cielo Rotryng

El equipo de Mega Investiga conversó con la argentina Cielo Rotryng cuando denunció el abuso sexual a los tribunales luego de haber permanecido en silencio por casi 5 años.

Cielo Rotryng

A sus 14 años, iba camino a comer al casino del centro deportivo cuando Juan Lamadrid la interceptó. El chileno la llevó por un camino que bajaba al subsuelo del CENARD, a una sala de máquinas a la que apenas llegaba gente. "Fue algo premeditado. Lo que pasó fue que yo iba por un lugar y apareció atrás mío y fue tipo: ‘No, vamos por otro camino…’", aseguró la joven.

En ese lugar, Cielo fue abusada sexualmente por Lamadrid. "Lloraba y me pedía que no llore, que no grite... Fue capaz un corto tiempo, pero en sí fue el tiempo más largo de mi vida", relató la deportista.

"No conocía a esta persona. Es alguien muy conocido a nivel mundial, pero nunca había tenido ninguna clase de contacto con él", aseguró la tenismesista.

Los detalles de la denuncia contra Lamadrid

Luego de cinco años, Cielo pudo contar la verdad de los hechos y denunciar lo sucedido. El equipo de Mega Investiga tuvo acceso a la declaración de la víctima ante la justicia, en la que derechamente habló de violación.

Juan Lamadrid / Team Chile

"El contar todo después fue aún más difícil... Durante mucho tiempo no supe exponer en palabras que eso era lo que había pasado", contó la joven a Mega. Incluso llegó a sufrir crisis de pánico tras lo sucedido hasta que pudo contarle todo a su madre.

La denuncia en 2022 escaló rápidamente en los medios de comunicación y el propio Lamadrid se llegó a burlar en redes sociales de la denuncia.

Además, amenazó al entorno de cielo: "Yo no he hecho nada, yo soy de la calle, tengo códigos, tengo hermana y mamá. Les voy a meter una denuncia y me van a tener que pagar, o me pagan o se van presos, corta", se escucha en uno de los audios enviados.

Pese a las amenazas, en 2022 la Interpol detuvo a Lamadrid en Chile y la Corte Suprema aceptó su extradición a Argentina. Tras un largo juicio, se determinó que permanecerá en la cárcel trasandina hasta 2028.

Además, el juez Gustavo Alterini ordenó la extracción de muestras biológicas de ADN del acusado para incorporar su perfil genético a la base de datos del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, según detalla 'Infobae'.

“Tengo muchas sensaciones, pero por fin se terminó. Siento que valió la pena luchar, que no todo está perdido”, manifestó Cielo a TN tras la condena.

