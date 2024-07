Gastos comunes subirían por alza de luz y reajuste del sueldo mínimo: Esto tendrías que pagar a fin de mes

03 jul. 2024 - 22:00 hrs.

¿Qué pasó?

Si el alza en las cuentas de luz han significado un duro golpe para los chilenos, quienes viven en edificio deberán preparar aún más el bolsillo.

Y es que según lo revelado por un estudio, los gastos comunes de los edificios se podrían ver fuertemente afectados por el "tarifazo" y el aumento del salario mínimo, superando el 7% mensual.

¿Cuánto subirían los gastos comunes?

El incremento de las tarifas eléctrica y el nuevo sueldo mínimo de $500 mil, el cual se le deberá pagar a los trabajadores de los edificios desde julio, significarían un aumento en los gastos comunes.

De acuerdo a un estudio de la plataforma Edifito, estos pagos subirían en un 3,8% por concepto de alza en el salario mínimo y un 3,6% por el salto en las cuentas de luz. Si se suman esos componentes se estima un alza promedio total de 7,4%.

Aton

"El edificio, en general, va a caer en el tramo superior, por lo tanto, es de las alzas mayores respecto a que no es una cuenta chica", señaló el gerente de Tecnología de la empresa Edifito, Guillermo Márquez.

"En un edificio promedio, por ejemplo, de un gasto común total de $10 millones, 100 unidades que pagan $100 mil, son como $800 mil solo en electricidad. Es un ítem relevante dentro del porcentaje total", agregó.

Aumentos en gastos comunes dependería del número de departamentos

Los gastos comunes son imprescindibles para el mantenimiento de la infraestructura y pago de sueldos. Sin embargo, esta alza dependerá, por ejemplo, de la cantidad de departamentos en un condominio. Es decir, si son menos domicilios, probablemente impactaría aún más.

"Nosotros calculamos que, aproximadamente, en un millón de pesos aumentaría la cuenta", explicó Rafael Merino, socio del Colegio de Administración y Gestión Inmobiliaria, quien administra varios edificios de San Miguel que suman 262 departamentos.

"En términos generales, son entre $3.800 y $4 mil por departamento, si lo distribuimos de forma pareja. Hay que recordar que no todo departamento paga lo mismo", añadió.

Comunidades han optado por abartar costos

Varias comunidades han tratado de tomar algunas medidas, como instalar sensores de luz en pasillos y estacionamientos para abaratar costos, pero aseguran que no alcanza para grandes inversiones como paneles solares.

"Para todo eso se necesita dinero, y gran parte de las comunidades no lo tienen, porque hay que considerar que las comunidades no son una empresa. Pueden funcionar como una empresa si uno lo mira, pero no generan utilidades. O sea, si yo gasto $100, cobro $10", señaló Merino.