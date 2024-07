Diputada Santibáñez interrumpe comisión para denunciar acoso sexual de asesor parlamentario: "Que salga o me retiro yo"

01 jul. 2024 - 19:06 hrs.

¿Qué pasó?

La diputada Marisela Santibáñez (PC), en medio de una sesión extraordinaria en la sede del Congreso en Santiago, acusó a un asesor parlamentario de acoso sexual en su contra.

La legisladora hizo la denuncia mientras participaba de la Mesa Técnica de las comisiones de Minería y Energía, en la que busca discutir eventuales ayudas adicionales por el alza en las cuentas de luz.

En ese momento, Santibáñez pidió la palabra y, aunque prefirió no dar el nombre de la persona aludida, le solicitó que se retirara del lugar o, por el contrario, lo haría ella.

Diputada Santibáñez pidió la salida del asesor denunciado

"En esta sala hay una persona que a mí me acosó sexualmente. Yo no voy a exponer ni su nombre, ni al diputado que lo tiene contratado, pero yo exijo que esa persona o salga, o me retiro yo. Gracias", indicó.

Aton

"Me pone muy mal este tema, fue algo que a mí me costó demasiado enfrentarlo, lo digo sinceramente por todas las mujeres que estamos aquí presentes (...) ¡Exijo que salga esta persona de la sala!, agregó.

Por su parte, el senador Juan Luis Castro (PS), quien preside la comisión, manifestó en la oportunidad: "Es muy grave lo que usted dice diputada", por lo que declaró suspendida la sesión por algunos minutos.

Diputada explicó el acoso que sufrió

Afuera de la comisión, la diputada Marisela Santibáñez realizó un punto de prensa en donde entregó mayores detalles de la denuncia, aclarando que el hecho en cuestión ocurrió hace cinco años.

"Había un asesor que yo no voy a nombrar, ni al diputado, por respeto a su familia y al diputado que lo sigue teniendo contratado, que yo no tenía ese conocimiento. Esto pasó hace bastante tiempo, hace cinco años", relató.

"Fue un tema brutal, cuando a ti te ofrecen cosas o sexo explícito por teléfono no es fácil, y siendo yo una persona de un perfil bastante firme. Tengo un perfil que parece que soy de encarar a cualquiera, pero en esto...", comentó.

La también actriz dijo que es en este tipo de situaciones "en donde uno puede entender a las víctimas, yo también me considero una en este sentido, porque estar a menos de un metro de la persona que te ofreció explícitamente cosas por teléfono, que afectó enormemente el día posterior a ese, teniendo yo situaciones complejas en la Fiesta de los Abrazos".

"Agradezco, porque nos hemos considerado un gobierno feminista (...). Ser feminista es protegernos entre todos, es hacerle la cruz a toda la violencia sexual que existe en el fútbol, en el deporte, y en todo lo que yo estoy llevando de manera muy solitaria", finalizó.