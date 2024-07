"Primer día de julio": Revisa los mejores memes de Julio Iglesias para recibir el séptimo mes del año

01 jul. 2024 - 11:45 hrs.

Desde hace unos años, la llegada de julio, el séptimo mes del calendario, viene acompañada de innumerables memes que alegran el frío característico de esta época invernal en el hemisferio sur del planeta.

Como si fuera una tradición, durante el 1 de julio los más creativos de las redes sociales inundan las plataformas con divertidas imágenes relativas al mes y también al popular cantante español Julio Iglesias.

Los mejores memes por la llegada de julio

A estas alturas el intérprete de "Lo mejor de tu vida" está al tanto de la gran cantidad de fotografías trucadas que comparten los internautas cuando llega su mes homónimo, las cuales lo ponen en jocosas situaciones.

De hecho, en una entrevista que dio en 2015 a la revista Hola, aseguró sobre sus memes que "los conozco, son simpáticos y si hacen gracia a la gente... pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos".

"No los veo todos, pero, de vez en cuando, algún amigo me manda uno y me muero de risa", reconoció el propio Julio Iglesias, por lo que podrás seguir riendo sin culpa, ya que al artista no le molesta ser tendencia en esta fecha.

Revisa a continuación una selección de los mejores memes de julio y Julio Iglesias, desde los más clásicos hasta aquellos relacionados en las condiciones meteorológicas del séptimo mes del año.

BUENOS DÍAS TWITTEROS O " X MEN" COMO ME GUSTA DECIR, QUE TENGAN UN HERMOSO LUNES UN EXCELENTE COMIENZO DE SEMANA Y MEJOR COMIENZO DE MES, POR FIN LLEGO JULIO EL MES DE LOS MEMES. pic.twitter.com/rHXT8aIiCR — Ricardo Veliz (@Ricardo39314128) July 1, 2024

Llegó julio y con ello los memes de Julio Iglesias. 🤭



Marcas, creadores y usuarios nos lo tomamos como algo personal. ¿Qué más se nos puede ocurrir este año? 😏



Contesta con tu propio meme de Julio. 🤭👇 pic.twitter.com/tyFVQaujSr — Metricool ES ∞ (@Metricool_es) July 1, 2024

Llegó Julio, Pablito 🥂🍾🫂 pic.twitter.com/MYUXDMgmDj — E M A N U E L 👽📻🌙 (@LindenTeaGuy) July 1, 2024

Señoras y señores, ¡HA LLEGADO JULIO! pic.twitter.com/VMuzoDbqZz — Julio Iglesias Universal (@JulioIglesiasES) July 1, 2024

Mi madre me dio la vida, pero los memes de Julio Iglesias las ganas de vivirla pic.twitter.com/JtA1FJYYL2 — Ruedas (@rcabello96) June 27, 2024

Y ya comenzó Julio con Julio Iglesias bajando de una 205e cargada de memes de Julio. pic.twitter.com/L5ukqN48LB — フィリップ (@felipin_asdf) July 1, 2024

Estamos en Julio así que tocan memes de Julio Iglesias... pic.twitter.com/5ZPxFW2J6I — Kyu86 / Ai Ohto's Lifestyle (@WonderEggFan) July 1, 2024