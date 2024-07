El controvertido caso en que asesor de Interior y concejala apoyaron a imputados por homicidio frustrado y microtráfico

01 jul. 2024 - 10:20 hrs.

El 7 de mayo de 2021, en medio de un control policial, Joshua Carrasco e Ismael Bastías, dos jóvenes de La Pintana, fueron detenidos por funcionarios de la PDI. Según los antecedentes del Ministerio Público, minutos antes de la aprehensión, los detectives realizaban un control al auto que conducía Carrasco, en el que iba acompañado de un copiloto, hasta ahora desconocido, y de Bastías, quien ocupaba la parte trasera del vehículo.

Ante el 15° Juzgado de Garantía, la Fiscalía Metropolitana Sur relató que los funcionarios de la PDI detectaron que el vehículo circulaba sin una de sus placas patentes, por lo que procedieron a hacer un control. Al acercarse al auto, los policías se habrían percatado que el copiloto mantenía un arma de fuego, por lo que solicitaron a los jóvenes que descendieran. Fue ahí cuando Carrasco habría dirigido el auto contra uno de los detectives que realizaba la fiscalización.

En ese momento, se inició una persecución policial que terminó primero en un pasaje de la comuna, donde se detuvo a Bastías, y que luego continuó en la casa de Carrasco. En ese lugar se capturó al joven conductor y a su madre, quien se encontraba en el lugar.

Según la carpeta investigativa, en la vivienda se encontraron 113 gramos de marihuana y "otros elementos comúnmente utilizados para la dosificación de la droga en unidades menores, tales como balanza digital, bolsita y dinero en efectivo". Tanto la madre de Carrasco, como los dos jóvenes, quedaron en prisión preventiva tras el hecho.

Cinco meses después del suceso, la Fiscalía comunicó el cierre de la investigación, formuló la acusación y dio inicio a la preparación del juicio oral, el que comenzará el próximo 9 de septiembre, luego de varios intentos fallidos.

El Ministerio Público solicita una pena de 12 años de presidio contra Joshua Carrasco, por el delito de homicidio frustrado contra funcionarios de la PDI, además de otros 600 días de presidio por tráfico en pequeñas cantidades y tenencia ilegal de municiones.

En el caso de Ismael Bastías, la Fiscalía le imputan el delito de tenencia ilegal de municiones por la que pide una pena de 541 días de presidio, al igual que Laura Bascuñán, la madre de Carrasco, a quien le imputan tráfico de droga en pequeñas cantidades y tenencia ilegal de municiones, por los que piden más de 600 días de presidio.

Desde la Fiscalía Sur, señalaron a Mega Investiga que durante el juicio oral presentarán más de 40 pruebas recolectadas durante la indagatoria. De acuerdo a su vocero, Darío Sanhueza se espera que testifiquen 15 testigos de Carabineros y PDI, además de la exhibición de cuatro pruebas periciales y 15 pruebas documentales, entre otros.

Las movilizaciones que acusaron un montaje

El caso no ha estado exento de polémicas. Apenas se enteraron de la detención de los jóvenes, las familias de Joshua e Ismael encendieron las alarmas. Los padres acusaron una serie de falencias en las indagatorias, entre ellas, que no hubiera registro de las cámaras del lugar donde ocurrió el control.

Ante las eventuales fallas en el procedimiento policial, las familias de los detenidos iniciaron una larga movilización para impulsar la libertad de ambos jóvenes durante 2021 y 2022.

A ese camino se sumaron Víctor Díaz, actual asesor de la Subsecretaría del Interior, quien se desempeña como analista de datos y gestión de información; y su entonces pareja, la concejala de La Pintana, Scarlet Rohten (PS). Ambos contactaron a la familia de Ismael, y convocaron a una serie de manifestaciones para denunciar un montaje por parte de los policías.

Fue así como el 28 de julio 2021, Díaz y Rohten hicieron una transmisión en vivo por redes sociales. En esta, el actual asesor de Interior, entrevistaba a los papás de Ismael en el comedor de una casa. Ahí, Díaz señalaba que lo que existía en el caso era "una suerte de discriminación de estos dos jóvenes por el simple hecho de vivir en La Pintana y ser una comuna estigmatizada".

Una semana después, la pareja llamó a los vecinos de la comuna a manifestarse en las afueras de los tribunales, con pancartas que mencionaban frase como "¡Basta de Montaje!" y "No más abuso de poder".

Las movilizaciones eran transmitidas por redes sociales. En ellas se ve nuevamente a Díaz afirmando, entre otras cosas, que "es gente inocente ante la cual no se ha podido probar absolutamente nada (...) Hacemos un llamado a terminar con la criminalización de la pobreza, porque eso está ocurriendo en este caso".

En la misma línea iban las palabras de la concejala socialista, quien en medio de la convocatoria señaló que estaba "muy preocupada del estigma que nos han generado a quienes vivimos en la comuna de La Pintana".

No era la primera vez que la concejala apoyaba a un imputado de tráfico. El mismo año, se reveló que la edil socialista colaboró con un bingo para apoyar a Jorge Miranda, acusado de integrar una peligrosa banda de narcotraficantes. "Sabemos la difícil situación que está pasando la Eve con su esposo el Toño (...) Lamentablemente la justicia no es igual para todos", decía en los bingos la concejala.

En ese momento, Scarlet no negó su apoyo al imputado, y en una entrevista reafirmó sus declaraciones. "Cualquier persona es inocente hasta que se declare lo contrario, por lo tanto, yo voy a esperar a que esa persona se declare inocente, porque va a ser de esa manera", señaló en ese entonces.

Mega Investiga se contactó con la concejala, sin embargo, a pesar de las insistencias, no respondió a nuestro llamado. También solicitamos una respuesta al asesor de la subsecretaría de Interior Víctor Díaz, pero optó por no participar de esta nota. Indicó que ya no conversa con las familias de los dos imputados, pues perdió el rastro del caso.

Tras la solicitud de ambas entrevistas, los videos mencionados en esta nota fueron eliminados desde las redes sociales de las cuentas aludidas.

Abogada de la DPP: "Fue un procedimiento mal realizado"

La causa que involucra a los dos jóvenes de La Pintana ya entra en su recta final. Si bien Díaz y Rothen ya no apoyarían a los imputados, tras el ocultamiento de los videos y pancartas, la Defensoría Penal Pública mantiene la tesis de que esta causa se originó de un procedimiento más realizado.

Según la abogada, María Paz Martínez, la defensa nunca pudo acceder a material clave de la indagatoria, como la grabación de las cámaras del lugar, o las actas de las incautaciones.

Además, acusan que Joshua Carrasco es víctima en el caso, ya que recibió un disparo por parte de los policías en medio del procedimiento. "Él nunca puso en peligro la vida de ningún funcionario de la PDI, él es la víctima que recibe los disparos", comenta la defensora a Mega Investiga.

Respecto de las incautaciones, la defensa pedirá la absolución de los imputados, ya que según la abogada, las municiones "nunca estuvieron en el inmueble, no hay un acto de incautación firmada por ninguno de mis imputados, ninguno. No hay una cadena de custodia de la fotografía".

Finalmente, la defensa reclama una serie de incongruencias respecto a las declaraciones de los involucrados. Martinez asegura que en el auto nunca hubo un tercer hombre, sino que se trataba de la hermana menor de Carrasco, quien los había acompañado para comprar gas y un regalo para el día de la madre.