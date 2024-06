Carter responde a Matthei y le pide "dejar atrás la política de las zancadillas y puñaladas" para pasar a la unidad

28 jun. 2024 - 17:00 hrs.

¿Qué pasó?

La tensión entre el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, y su par de Providencia, Evelyn Matthei, ha ido en aumento desde que el edil anunció que participará en las primarias de Chile Vamos, de cara a las presidenciales de 2025.

Hace unas semanas, el jefe comunal afirmó que vencería en los comicios a Matthei, convirtiéndose así en la carta presidencial de la oposición. Sin embargo, en una reciente entrevista ella desestimó las intenciones de Carter de llegar a La Moneda.

En concreto, Matthei afirmó a radio Infinita que "a mí me ha pasado muchas veces que he llevado a un candidato a diputado o alcalde, que yo creía que iba a prender. Por lo menos (a Carter) por ahora no lo veo prendiendo".

La petición de Carter a Matthei

En este contexto, Carter respondió a los dichos de Matthei recordando los polémicos dichos que la exparlamentaria lanzó durante esta semana, en los cuales aseguraba que "hay bastante evidencia de que ya hay políticos que se financian con platas del narco".

ATON.

"La alcaldesa ha tenido una muy mala semana con el gobierno, ha sido una semana muy difícil para ella y nosotros la hemos apoyado públicamente, porque creemos que efectivamente el problema del narcotráfico y la política es algo que hay que erradicar", manifestó el exconcejal.

Asimismo, enfatizó en que "la vamos a seguir apoyando públicamente a pesar de esta reacción tan impropia que acaba de tener, porque lo único que le importa a los chilenos es que derrotemos a la delincuencia".

Si bien dejó ver su apoyo en temas de seguridad, Carter aprovechó de responder a los cuestionamientos de Matthei: "Más que prender hay que aprender y hay personas que no aprenden que la política se hace sumando y no restando ni ninguneando".

En este sentido, le pidió a la exdiputada "cambiar el tono, dejar atrás la política de las zancadillas, las puñaladas y pasar a la política de la unidad, buscar a los mejores candidatos para gobernadores regionales y para alcaldes para ganar estas elecciones, y cuando venga la primaria (presidencial), competir lealmente, aprender la elección".

Finalmente, enfatizó en que "los chilenos nuevos, el nuevo Chile, ese que hoy día exige igualdad, no está dispuesto a aceptar el ninguneo de los mismos de siempre. Por tanto, de entrada, descalificar a alguien es una muy mala idea. Le hace muy mal a ella".

