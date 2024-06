Detienen a conductor de empresa turística por manejar sin licencia: Llevaba visitantes a la nieve en Farellones

28 jun. 2024 - 12:00 hrs.

¿Qué pasó?

Aprovechando las vacaciones de invierno, el frío y las precipitaciones que han caído en los últimos días en la Región Metropolitana, miles de personas han decidido ir a la nieve.

En ese contexto, funcionarios del Ministerio de Transportes y Carabineros realizaron una fiscalización en el camino a Farellones durante esta mañana de viernes y se encontraron con un hecho insólito.

Un chofer de una van de transporte que viajaba con turistas fue descubierto manejando el vehículo pese a no tener licencia de conducir. El conductor corresponde a una persona extranjera que no poseía el carnet de conducir profesional (tipo A) que se debe tener para transportar pasajeros.

El conductor tenía licencia, pero no en Chile

Según detalló uno de los fiscalizadores en "Mucho Gusto", el sujeto poseía una licencia internacional venezolana que no es homologable en Chile.

La van que manejaba el conductor sin licencia / 'Mucho Gusto'

El hombre estaba circulando con un medio dde transporte remunerado de pasajeros y ni siquiera tenía la licencia de conducir normal que se debe sacar en Chile.

Por ese motivo, el conductor será infraccionado y el vehículo será retirado de circulación. Ante ello, fiscalizadores estaban buscando la opción de que algún otro vehículo de la empresa pueda retirar a los turistas que viajaban con el chofer infraccionado, algunos de ellos de nacionalidad brasilera, quienes no sabían lo que estaba pasando.

Según explicó Carabineros, el conductor "está con la documentación vencida y está realizando un transporte de pasajeros sin licencia. Por la capacidad del vehículo, requiere una licencia profesional, por lo que lo estoy notificando de que se encuentra detenido".

El conductor infraccionado no quiso dar declaraciones, aunque se limitó a decir que "no sabía" de la situación y que se había comunicado con la empresa (la que no está inscrita en el Servicio Nacional de Turismo) para el retiro de los turistas del vehículo.

¿Multa o cárcel? Esta es la sanción por manejar sin licencia de conducir profesional

Si bien manejar sin licencia de conducir es considerado una infracción gravísima y conlleva multas, en el caso de no portar carnet de conducir profesional, el que es requisito para el transporte de pasajeros, las penas son mucho mayores.

Según establece la Ley de Tránsito, manejar un vehículo para cuya conducción se requiera una licencia profesional, se puede sancionar con presidio menor en su grado mínimo a medio, es decir, una pena que va desde los 60 días a 3 años.

