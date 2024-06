"Voy altiro, vayan nomás": Revelan la última conversación de María Elcira Contreras antes de desaparecer

25 jun. 2024 - 18:10 hrs.

"Voy altiro, vayan nomás". Estas fueron parte de las últimas palabras de María Elcira Contreras antes de su desaparición el pasado Día de la Madre en la comuna de Limache, región de Valparaíso.

El rastro de la adulta mayor de 85 años se perdió hace más de un mes, cuando ella y sus familiares estaban compartiendo al interior de un restaurante.

En un momento, ella se levantó para ir al baño, pero nunca mas volvió, lo que derivó en una búsqueda por el recinto y más tarde por los alrededores.

La última conversación de María Elcira Contreras

Carla Hernández, nieta de la mujer, ha sido una de las más activas de la familia. De hecho, le ha dedicado posteos en redes sociales, anhelando encontrarla lo antes posible.

María Elcira Contreras

Ahora, la joven entregó otro detalle respecto a los instantes previos a que se perdiera su rastro. Esto tiene que ver con una última conversación entre la adulta mayor y otros miembros de su familia.

En este sentido, reveló a CHV que María Elcira estaba "consciente de todas las cosas que estaban sucediendo" en el restaurante y que "la suegra de mi hermana y su mamá (fueron) las que la vieron por última vez, y pudieron ver que estaba súper bien cuando entró al baño".

En cuanto al relato, el cual fue entregado con anterioridad, afirmó que "ellas le preguntaron si quería que la esperaran, y mi abuela les dijo 'no me esperen, porque me lavo las manos y voy altiro, vayan nomás'. Y le insiste que se vayan".

La principal teoría de la familia

Cabe destacar que la familia de María Elcira Contreras ha mantenido su posición respecto a un eventual delito contra la mujer.

En concreto, el círculo cercano apunta a una posible intervención de terceros y además ha señalado que la adulta mayor tenía ciertos problemas de salud, por lo que necesitaba tomar medicamentos.