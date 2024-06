¿Te gustaría saber el origen de tu apellido? Con esta herramienta podrías conocerlo

25 jun. 2024 - 09:22 hrs.

A pesar de que nos acompaña durante toda nuestra vida y que funciona como un distintivo de terceros, poco sabemos de su origen más allá de que lo vamos heredando de generación en generación.

Con el avance de la tecnología y el desarrollo de distintas herramientas existen distintas herramientas que permiten encontrar luces al respecto. Una de ellas es Geneaget, en la que se puede rastrear el origen de los apellidos, su distribución geográfica y qué significa.

¿Cómo conocer el origen de tu apellido según Geneaget?

Una vez en el sitio web, en la parte superior hay que dirigirse a la pestaña que dice "recursos", posteriormente hacer clic en "origen de los apellidos" y en el buscador digitar tu apellido.

Cuando se confirma la búsqueda se abrirá un mapa con la distribución que el apellido con su distribución en el mundo. Mientras más concentrada se encuentre la zona coloreada, más común es el apellido en ese lugar, indicándose con color verde donde más personas existen con ese apellido.

Imagen referencial / Créditos: Unsplash

Además, se puede conocer la cantidad de personas con ese apellido, pero que se encuentran en esa plataforma, la realización de árbol genealógico y otros.

Sin embargo, no es la única la plataforma de genealogía existente. Otra de ellas es FamilySearch, donde también se pueden encontrar antepasados en el caso de que alguien los haya ingresado a la plataforma y crear un árbol genealógico.

"Tu apellido no define tu origen"

En todo caso, si bien se podría conocer el origen del apellido, este no definiría el origen de uno como individuo. Así al menos lo aclara el genealogista Gonzalo Luengo.

En un video de TikTok, Luengo apuntó a que "tu apellido no define tu origen. Un apellido por sí mismo no determina nada. No define si tus ancestros son españoles, italianos o sefardíes. Un apellido es una palabra y como tal puede tener un origen etimológicamente".