"No hay problema, que avancen": Revelan audios de Whatsapp de maquinista de tren que protagonizó choque en San Bernardo

¿Qué pasó?

La mañana del sábado 22 de junio se llevó a cabo la formalización de los dos detenidos por el fatal choque de trenes ocurrido durante la madrugada del jueves 20 del mismo mes en la comuna de San Bernardo.

Las dos personas corresponden al conductor del tren de pasajeros y al encargado de control de las vías, ambos funcionarios de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE).

¿Qué dicen los audios de WhatsApp del maquinista que protagonizó choque de trenes?

Entre las pruebas que presentó el Ministerio Público, están las transcripciones de mensajes de audio de WhatsApp enviados por el maquinista del tren de pasajeros de EFE a un receptor de nombre "Pancho".

En las transcripciones que leyó al fiscal, hay mensajes enviados después del accidente en que el maquinista señaló: "Le dijimos al controlador que necesitábamos retroceder al punto del kilómetro 26, sin sobrepasar la señal 26".

"Y ahí nos dijo, sí, chiquillos, denle no más, porque no tenemos ni una señal más para allá. Entonces nos autorizó a volver y ahí fue cuando nos encontramos con el carguero", dijo el maquinista en los audios.

"Nos van a cuestionar todo, pero el condoro mayor lo tiene el controlador, porque nosotros le dijimos: 'necesitamos volver hasta tal punto, no sobrepasar la señal 26' y él dijo 'sí, pónganle no más, no hay problema, que avancen, pero sin sobrepasar la señal 26'", dijo en otro audio.

"Y ahí fue donde yo creo que él se confundió y tiró el carguero por la misma, en vez de tirarlo por la 1, porque las pruebas las estábamos haciendo por la 2", se señaló en la transcripción del maquinista.

Maquinistas quedaron con arresto domiciliario

Finalmente, el Juzgado de Garantía de San Bernardo señaló que los dos "obraron con imprudencia y negligencia", así que acogió la solicitud del Ministerio Público; por lo tanto, ambos quedan con arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional, prohibición de comunicarse entre ellos y prohibición de acercarse a dependencias de EFE.

