"Algo de él no le gustaba": Habla la madre de joven chilena asesinada por su compañero de casa en Austria

22 jun. 2024 - 21:30 hrs.

¿Qué pasó?

Una trágica historia sacude a la comunidad chilena en Austria, donde una joven de 22 años, Carla Antonia S., fue brutalmente asesinada en su habitación el pasado 11 de junio. El agresor, un hombre rumano con quien compartía apartamento, la atacó con un hacha, dejando consternados a sus cercanos.

Carla, descrita como trabajadora, tierna y alegre, había decidido hace ocho meses viajar a Viena mediante la visa Working Holiday en busca de nuevas experiencias y oportunidades.

"Algo de él no le gustaba"

Su madre, Laura, relató al diario La Tercera, que su hija, aunque tuvo dificultades al principio para establecerse en un trabajo fijo, finalmente encontró un lugar en un restaurante que "le cambió la vida".

Sin embargo, la búsqueda de un lugar estable para vivir también fue un desafío. Después de pasar por dos lugares temporales, Carla finalmente llegó al apartamento en el distrito de Floridsdorf, donde compartía vivienda con un rumano de 26 años llamado Eduard, con quien apenas hablaba más allá de los saludos por cortesía.

Carla Antonia S. (Redes Sociales)

Laura recordó que Carla le había mencionado que algo en Eduard no le gustaba, pero no sabía exactamente qué era. "Me decía 'es como sucio, pero me da lata decirle algo porque no quiero tener problemas con él'", dijo la mujer, agregando que su hija notaba "algo de él que no le gustaba, pero no sabía bien qué era".

El asesinato de Carla

La tragedia se desencadenó al finalizar el día 11 de junio. Esa noche, Carla envió mensajes de texto a dos compañeros de trabajo explicando que Eduard había intentado entrar en su habitación.

Estos jóvenes llamaron a la policía al percatarse mediante una videollamada con la chilena de que Eduard estaba moviendo el hacha homicida de un lado a otro. Al llegar al apartamento, la policía encontró a Carla sin vida en su habitación. Eduard, al ver a los oficiales, intentó atacarlos y fue abatido en el lugar.

Respecto a los posibles cargos, Laura señaló que, según la policía, al haber fallecido el agresor, no hay mucho más que hacer en términos legales. La comunidad chilena en Austria y en Chile lamenta profundamente esta trágica pérdida y acompaña en el dolor a la familia y amigos de Carla.

El asesinato de Carla se convirtió en el femicidio número 11 en Austria en lo que va de 2024. El día que Laura llegó hasta Viena, los cercanos de su hija realizaron un homenaje en la Catedral de San Esteban, en donde pusieron flores, velas, mensajes y fotografías de la joven.