Captan en videos a estacionamiento de edificio completamente inundado tras colapso de tuberías de aguas servidas

21 jun. 2024 - 14:11 hrs.

¿Qué pasó?

En el marco de las intensas lluvias en la Región Metropolitana, el estacionamiento de un edificio de departamentos quedó completamente inundado, luego de que colapsaran las tuberías de aguas servidas.

El edificio afectado se encuentra ubicado en Avenida Independencia, en la comuna del mismo nombre, donde los residentes están intentando contener la situación.

¿Qué se sabe de la inundación en el estacionamiento del edificio de Independencia?

"Aproximadamente desde las ocho de la mañana estamos con una situación debido a las fuertes lluvias, y colapsaron las tuberías de las aguas servidas. Por lo tanto, el estacionamiento está inundándose", expuso en Meganoticias Alerta Victoria, residente del edificio.

"Los vecinos han movido los autos y entre nosotros hemos estado colocando sacos de arena, pero no es suficiente para la magnitud de la inundación", aseveró, precisando que algunos automóviles no han podido ser sacados del lugar, ya sea porque sus dueños no se encuentran en sus departamentos o porque el agua hace imposible sacarlos.

"Tememos que llegue el agua tanto a los ascensores como al cuarto donde está todo lo que es electricidad", afirmó Victoria.

Además, indicó que "hicimos un llamado a la Municipalidad y nos dijeron que por ahí no. Nos negaron la ayuda".

Cortes de luz en algunas comunas de Santiago

Este viernes llegó un sistema frontal a la Región Metropolitana, el que ha dejado intensas lluvias, fenómeno que usualmente en Santiago viene acompañado con cortes de luz.

En sectores de algunas comunas ya se han registrado cortes en el suministro eléctrico, por lo que cuadrillas de emergencia de las eléctricas Enel y CGE se encuentran desplegadas atendiendo dichas afectaciones.

Para conocer las comunas de Santiago que tienen sectores sin suministro eléctrico, ingresa acá.

Aviso por posibles tornados en cinco regiones

La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por "probable desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas" en cinco regiones de la zona centro-sur.

En específico, la medida rige para las regiones de Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

El aviso se encuentra vigente desde la noche del pasado jueves y regirá hasta la noche de este viernes.

