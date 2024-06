"Sigo impactada por todo lo que se inventa": Madre de Tomás Ross hace sentido descargo y acusa noticias falsas

21 jun. 2024 - 15:28 hrs.

¿Qué pasó?

A través de redes sociales, Camila Gómez, la madre de Tomás Ross, quien hizo una campaña caminando desde Ancud hasta La Moneda en Santiago con el fin de reunir fondos para costear el tratamiento de su hijo que padece Distrofia Muscular de Duchenne, descartó tener intereses de una eventual campaña política.

Esto, luego de que en las mismas redes circulara la información sobre una supuesta campaña política que estaría llevando adelante Gómez para ser diputada de la República.

Meganoticias.cl se contactó con Gómez para verificar si efectivamente estaba interesada en incursionar en política, a lo que respondió de manera tajante, asegurando que "no, por ningún motivo, ni ahora ni nuca".

"De verdad yo no entiendo por qué todo lo relacionan con política. Yo desde que empecé la campaña (para reunir los fondos para comprar el fármaco) me senté a conversar con la persona que quisiera ayudar de alguna forma y sí conversé con muchos diputados, pero de todos los partidos políticos, no solo de uno. Entonces, no sé por qué", sumó.

Camila Gómez / Créditos: ATON

"No veo redes sociales"

A propósito de esta situación y otras similares, Gómez asegura que ha optado por no usar redes sociales. "No veo redes sociales porque me di cuenta que era un mundo, es como un mundo distinto a la realidad", aseveró.

"Entonces, en la caminata, por ejemplo, presencialmente lo que viví fue hermoso. Todo fue bueno, pero en redes sociales no todo es bueno, porque aparecen estas noticias falsas que la gente cree sin dudarlo", agregó.

"Me empezó a afectar mucho eso de las noticias falsas", dijo a propósito de publicaciones que la relacionaban con aspiraciones políticas.

