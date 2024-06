Familia necesita $70 millones para costear tratamientos y su retorno: ¿Cómo fue accidente de adulto mayor en Europa?

19 jun. 2024 - 10:45 hrs.

¿Qué pasó?

A pesar de que en un principio parecían ser unas vacaciones soñadas, el viaje de una familia a Europa terminó siendo una pesadilla que la tiene reuniendo fondos a través de redes sociales para costear los tratamientos de salud de Antonio Muñoz, un adulto mayor que durante ese viaje sufrió un grave accidente.

Fue en abril pasado cuando el hombre de 76 años, que se encontraba en medio del viaje junto a su esposa María Eugenia Pérez y su hija Natalia, sufrió un accidente en una estación de metro de Viena que traería graves consecuencias para su salud.

Mientras usaba una escalera mecánica perdió el equilibrio y cayó de espaldas, lo que hasta ahora lo mantiene internado en un hospital de la ciudad de Austria.

De acuerdo a lo que se informa en La Estrella de Valparaíso, Viena sería la penúltima parada de la familia por el viejo continente, posteriormente irían hacia Italia, que sería el último país que visitarían.

Antonio Muñoz (izquierda)

Natalia Muñoz indicó al medio anteriormente mencionado que "era el sueño de mi papá poder conocer la mayor cantidad de países que le fuera posible".

¿Cómo fue el accidente?

Tras un tour que estuvieron haciendo en la ciudad, la hija del accidentado explica que "andábamos en el centro de la ciudad y bajamos al subterráneo, a la estación de metro para comprar el ticket que nos permitía tomar el tranvía que nos llevaba al hotel".

"Entonces, luego de adquirir el ticket de transporte teníamos que tomar la escalera mecánica para ir a la superficie al paradero del tranvía que necesitábamos. Cuando íbamos subiendo la escalera mecánica yo me giré para mirarlo y él me dice 'perdí el equilibrio' y trató de tomarme del brazo y no alcanzó a sujetarse y yo tampoco alcancé a sujetarlo a él y cando lo intenté cayó de espaldas", agregó.

Desde ese momento han pasado casi dos meses en que han debido reducir los gastos para mantenerse en la ciudad y poder estar cerca de Antonio.

Por otro lado, los médicos austriacos les han planteado que el traslado a Chile de su familiar debe ser en un vuelo con camilla, lo que supone un costo altísimo que no pueden costear, teniendo en cuenta que tenían un presupuesto para solo 25 días de viaje.

En lo que respecta al diagnóstico, la hija de Antonio precisa que es un "hematoma subdural agudo en el lado izquierdo y a raíz del golpe también desarrolló una hidrocefalia que en su momento requirió una operación".

Por todo esto, se encuentra hospitalizado en Neurocirugía con medicamentos, porque además desarrolló una infección pulmonar.

Familia busca reunir 70 millones

Bajo la denominación de "Toñotón" la familia está haciendo una campaña para reunir 70 millones para costear todos los gastos a los que deben recurrir a propósito del accidente y poder traerlo de vuelta.

Quienes quieran colaborar con un aporte monetario, lo pueden hacer a través de una transferencia bancaria a los siguientes datos:

Natalia Muñoz

16.142.292-4

Banco de Chile

Cuenta Corriente

00-103-04108-07

namu.perez@gmail.com

