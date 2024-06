Caso Relojes: Tonka aborda su declaración en la Fiscalía y afirma que autorizó la apertura de sus cuentas corrientes

17 jun. 2024 - 18:22 hrs.

¿Qué pasó?

A través de sus redes sociales, Tonka Tomicic se refirió a la diligencia realizada este lunes en la Fiscalía Local de Pudahuel, hasta donde llegó en horas de la mañana para declarar como imputada por el Caso Relojes.

Lo anterior, en el marco de la investigación en la que a su exesposo Marco Antonio López Spagui, más conocido como Parived, es acusado de asociación ilícita, receptación aduanera, receptación de especies y delitos tributarios.

¿Qué dijo Tonka sobre su declaración como imputada en la Fiscalía?

En su cuenta de Instagram, Tonka Tomicic expuso que "hoy renuncié a mi derecho a guardar silencio y presté declaración en la causa que lleva la Fiscalía Local de Pudahuel, cuya existencia es de público conocimiento. Tras años de investigación, esta es la primera vez que se requiere mi declaración".

"Pensaba no referirme al tema para no inmiscuirme en la investigación, pero debido a que la diligencia ha sido informada por la prensa creo que es importante reiterar que tengo toda la voluntad de colaborar con la investigación con transparencia, como he actuado toda mi vida. Por eso, autoricé la apertura de mis cuentas corrientes para el total esclarecimiento de los hechos", agregó.

Instagram

Además, Tomicic recordó que "no he sido formalizada como otras personas en esta causa, entre ellos, mi ex marido".

"Seguiré colaborando con la investigación ya que quiero y necesito que esto se aclare lo antes posible para poder retomar mi vida", añadió, señalando que "confío en el trabajo del Ministerio Público y de los Tribunales de Justicia".

Caso Relojes

El 31 de enero de 2023, un equipo de la Brigada de Lavado de Activos de la PDI llegó hasta el domicilio de Tonka Tomicic y Parived, ubicado en un exclusivo condominio de Vitacura, generando un amplio revuelo mediático.

El allanamiento, que se extendió por más de una hora y media, permitió a la policía incautar una serie de evidencias claves para la indagatoria del Ministerio Público, y que incluyó 35 joyas de alto valor, un reloj Rolex y una computadora, entre otras pertenencias.

Con el pasar de los días, se fue conociendo poco a poco el complejo entramado de este caso, que involucraba a empresarios, "lanzas" internacionales y una joyería del centro de Santiago que abastecía de las especies, entre otros elementos.

Se trata de una red criminal de la que López habría estado al tanto y que era liderada por Patricio Álvarez, acusado de contrabandear joyas y relojes VIP, que habrían sido robados en el extranjero e ingresados a Chile para ser comercializados en el mercado informal.

El imputado fue formalizado en ausencia por cinco delitos y la Fiscalía Metropolitana Occidente solicitó, en diciembre de 2023, su extradición.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

