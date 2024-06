Autos quedan en panne tras cargar bencina: Denuncian que estanque de servicentro tiene filtraciones por lluvia

13 jun. 2024 - 12:20 hrs.

¿Qué pasó?

Cerca de 20 conductores denunciaron este jueves haber cargado sus vehículos con bencina mezclada con agua, en una gasolinera de la comuna de San Bernardo, Región Metropolitana, a causa de las fuertes lluvias registradas en la capital.

El hecho ocurrió en un servicentro ubicado en la intersección de las calles Eyzaguirre con América, lugar al que llegaron todos los conductores afectados luego que sus automóviles quedaran en panne en mitad de sus trayectos.

"La bencinera estaba totalmente inundada"

"Yo a las 06:55 horas entré al servicentro a cargar combustible. Veinte mil pesos. Entré a la carretera, avancé dos minutos aproximadamente y el vehículo empezó a perder fuerza", señaló Ángelo Ortega, uno de los consumidores perjudicados.

"(El auto) Se detuvo a su totalidad, desconocía lo que era. Me imaginé que podía ser algo relacionado con el combustible, porque mi vehículo no tenía problema alguno", sostuvo el conductor.

Ángelo relató que estuvo un tiempo detenido en la carretera y luego llamó a la asistente en ruta "para que me fueran a sacar y la señorita que me atendió me dijo que yo era la cuarta persona que llamaba, porque otros ya habían llamado por el mismo problema".

Según su versión, el problema se debió a las lluvias que han afectado a la región: "Yo cuando pasé en la mañana esto estaba totalmente inundado. Todos los sellos que tienen en la bencinera en donde se carga el combustible, estaban llenos de agua".

Estado de catástrofe y suspensión de clases

Debido al intenso sistema frontal, el Gobierno decretó Estado de Catástrofe en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

Asimismo, el Ministerio de Educación ordenó la suspensión total de clases en las mismas siete regiones este jueves y viernes, con el fin de evitar riesgos durante los trasladados a los distintos establecimientos.

En el caso de La Araucanía, se suspendieron las clases en algunas comunas. Estas son: Chol Chol, Temuco, Galvarino, Curacautín, Angol, Renaico, Lumaco, Ercilla, Victoria, Los Sauces, Purén, Traiguén, Collipulli, Padre Las Casas, Freire, Cunco, Pitrufquén y Lautaro.

Se espera que durante la tarde de este jueves se registren tormentas eléctricas y granizos en la zona centro sur, incluida la Región Metropolitana.

En cuanto a las lluvias, se ha pronosticado que se extiendan hasta este viernes 14 de junio.