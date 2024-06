Meteorólogo Jaime Leyton impresionado por temporal en Viña: "No me había tocado sentir la lluvia tan fuerte en la cara"

13 jun. 2024 - 11:10 hrs.

¿Qué pasó?

El meteorólogo de Meganoticias, Jaime Leyton, manifestó su sorpresa por el temporal que durante este jueves se ha registrado en la región de Valparaíso.

En medio de su despacho desde Viña del Mar para el matinal Mucho Gusto, junto al periodista Roberto Saa, el experto aseguró no haber sentido un temporal tan fuerte como el de este jueves en el litoral.

"Tengo varios temporales en mente, no me había tocado vivir un temporal en el borde costero, no me había tocado sentir la lluvia en la cara tan fuerte por la mezcla de lluvia y viento, y no me había tocado ver, además, simultáneamente la marejada in situ, en zona segura".

De acuerdo a Leyton, "ahora llueve a la antigua, cuando realmente llovía muy fuerte y se acumulaba una gran cantidad de agua".

"De verdad, yo he estado en distintos ambientes, en la Antártica, en Campos de Hielo, en la cordillera, y el viento aquí se siente muy fuerte", afirmó el meteorólogo, agregando que se trata de "un temporal abiertamente intenso, porque nos está golpeando en la cara".

Estado de catástrofe y suspensión de clases

Debido al intenso sistema frontal, el Gobierno decretó Estado de Catástrofe en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

Asimismo, el Ministerio de Educación ordenó la suspensión total de clases en las mismas siete regiones este jueves y viernes, con el fin de evitar riesgos durante los trasladados a los distintos establecimientos.

En el caso de La Araucanía, se suspendieron las clases en algunas comunas. Estas son: Chol Chol, Temuco, Galvarino, Curacautín, Angol, Renaico, Lumaco, Ercilla, Victoria, Los Sauces, Purén, Traiguén, Collipulli, Padre Las Casas, Freire, Cunco, Pitrufquén y Lautaro.

Se espera que durante la tarde de este jueves se registren tormentas eléctricas y granizos en la zona centro sur, incluida la Región Metropolitana.

En cuanto a las lluvias, se ha pronosticado que se extiendan hasta este viernes 14 de junio.

