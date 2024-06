¿Quiénes son las víctimas de asesinato que la PDI busca en la casa de Hugo Bustamante en Villa Alemana?

07 jun. 2024 - 15:56 hrs.

Impacto nacional provocaron las recientes confesiones de Hugo Bustamante, que en el marco de una investigación de la periodista Ivonne Toro Agurto reveló que cometió dos asesinatos en 1996.

Ambos crímenes fueron casi una década antes de que se hiciera conocido como el "Asesino del tambor", apodo que se adjudicó tras quitarle la vida a Verónica Vásquez y a su hijo Eugenio Honorato en 2005.

La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) llegó al mediodía de este viernes a la calle Covadonga, ubicación de la casa de Bustamante en Villa Alemana para corroborar la veracidad de sus palabras, considerando que también reveló el lugar en el que los cuerpos de las víctimas del '96 estarían enterrados.

¿Quiénes son las víctimas del asesinato que buscan en la casa de Hugo Bustamante?

Según el testimonio que dio el sujeto —hoy en la cárcel de Rancagua—, sus víctimas fueron Elena Isabel Hinojosa Cena y su hijo Eduardo Miguel Páez Hinojosa. En su investigación, la periodista estableció el siguiente vínculo entre los tres involucrados:

En la década de los 90, cuando Bustamante estuvo preso por diferentes robos, conoció a Páez en la cárcel.

Ambos en libertad, mantuvieron el contacto.

Tiempo después, Elena y Eduardo desaparecieron , realizándose la respectiva denuncia por presunta desgracia por parte de sus familiares. Al momento de su extravío, la madre tenía 55 años ; mientras que el hijo, 27 .

, realizándose la respectiva denuncia por presunta desgracia por parte de sus familiares. Al momento de su extravío, la madre tenía ; mientras que el hijo, . Durante las diligencias, la hermana de Páez declaró que Hugo había sido la última persona en verlos con vida.

Meganoticias.cl obtuvo la información de que las dos víctimas no convivían bajo el mismo techo, pero eran vecinos: habitaban en la misma calle en Villa Alemana, uno al frente del otro. Por el contrario, la casa de Bustamante quedaba a 15 minutos de distancia en vehículo del sector donde residían Hinojosa y Páez.

Hugo Bustamante durante su juicio por el crimen de Ámbar Cornejo (Aton)

Al ser interrogado por la policía sobre la declaración que prestó la familiar de ambos desaparecidos, Hugo Bustamante defendió su presunta inocencia de una particular manera: "Dijo que Páez habría estado secuestrado y que él contactó a Hinojosa para buscar una forma de liberarlo. Tiempo después, la causa fue archivada", aseguró Toro en una publicación de Ciper.

"Eduardo se metió donde no debía meterse"

El 30 de enero de este año fue la última reunión entre Ivonne y Hugo. La periodista llevó el testimonio que él entregó durante la búsqueda, cuando dijo que Elena y Eduardo estuvieron en Covadonga, la dirección de la casa en Villa Alemana donde Ámbar Cornejo fue encontrada sin vida 24 años después del doble asesinato.

Sobre la incomprobable tesis del secuestro y que intentó ayudarlos, señaló que "Eduardo tenía un problema. Se metió donde no debía meterse y gastó plata que no debía gastar".

Equipo de la PDI en la vivienda de Hugo Bustamante (Aton)

"Esta cuestión debí dejarla ahí nomás, si durmiendo estaba re bien. Fui yo el bruto que la despertó. Traté de hacer algo bueno. Me equivoqué. No fue mala la intención, ¿me entiende? Yo quería agradecer. Dije: 'Esta persona (Ivonne Toro) se está portando bien conmigo, sabiendo que soy un canalla, un asesino. Me está viendo como un ser humano, como persona'", declaró Hugo Bustamante posteriormente.

Actualmente, la PDI sigue realizando diligencias en la vivienda de Bustamante, efectuando excavaciones para comprobar la eventual existencia de los cadáveres de Elena y Eduardo.