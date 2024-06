Prima de Ámbar Cornejo por nueva confesión de Hugo Bustamante: "Ese es su refugio... quizá a cuántos más tiene ahí"

07 jun. 2024 - 14:32 hrs.

¿Qué pasó?

Un equipo de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) llegó la tarde de este viernes a una casa de Villa Alemana que hasta hace algunos años había sido propiedad de Hugo Bustamante, también apodado como el "asesino del tambor".

El criminal, hasta ahora, había sido condenado por tres homicidios: dos de ellos cometidos en 2005 en contra de Verónica Vásquez y su hijo Eugenio Honorato, y, tras salir en libertad, por un tercero cometido en 2020, en contra de Ámbar Cornejo, joven de 16 años cuya muerte causó conmoción nacional.

Sin embargo, este viernes se reveló que, luego de una larga investigación realizada por la periodista Ivonne Toro Agurto para su libro "La niña Ámbar", Bustamante le confesó que en dicho domicilio de Villa Alemana había ocultado dos cuerpos más, correspondientes a Elena Hinojosa y su hijo Eduardo Páez, víctimas que asesinó en 1996

En ese contexto, la prima de Ámbar Cornejo, Madelaine Llanos, conversó con Meganoticias Alerta, instancia en la que expresó su sentir luego de conocer los nuevos antecedentes que se suman al historial criminal de Hugo Bustamante.

"Yo estoy en shock"

"La verdad yo me tomé esta noticia de desayuno, yo estoy en shock, porque no puedo creer que ya tiene cinco homicidios en manos y quizá cuántos más. Y han pasado 28 años del caso y aun así la investigación falló, porque cómo no pudieron encontrar dos cuerpos en 28 años", comenzó señalando Madelaine.

"Yo una vez dije que alguien como Bustamante nunca cambia. El comportamiento al interior de la cárcel es solamente ahí, ellos vuelven a hacer de las suyas al salir de eso, entonces no encuentro que la gente se asombre con algo así, si les dan la libertad o beneficios a los de la cárcel", agregó.

Durante la entrevista, Llanos manifestó su sorpresa ante al hecho de que las otras dos víctimas hayan sido, presuntamente, enterradas en la misma casa en la que fue asesinada su prima.

"Él entró en la misma casa en que mató a mi prima, y en 28 años no pudieron encontrar el cuerpo. Y si él no habla en la entrevista que tuvo con la periodista, todavía no los encuentran", expuso.

"Vendieron esa casa y hay gente viviendo ahí sin saber lo que pasó"

Al ser consultada si ella cree que efectivamente los cuerpos de las víctimas estén ocultos en ese domicilio, esa fue enfática en asegurar que "sí, y aun así vendieron esa casa y hay gente viviendo ahí sin saber lo que pasó.

En cuanto a sus argumentos para sospechar que los cadáveres están en ese lugar, explicó que "ese es su refugio, en donde tiene a sus víctimas, y no entiendo la idea que tiene de juntar a sus víctimas. Tuvo a mi prima ahí y a estas dos personas y quizá a cuántos más tiene ahí".

"Lo que me vino fue impotencia"

"Sensaciones son muchas, pero lo que más me vino fue impotencia, porque él sabe hacerla. Él supo hacerla sin que nadie sepa, y no entiendo esa necesidad de dejar libre a una persona así", continuó Madelaine.

En esa línea, insistió en que alguien como Hugo Bustamante "nunca cambia. Él va a seguir siendo así aunque le den 50 años de cárcel, va a volver a salir y hacer de las suyas igual".

"Él está enfermo y le dan libertad condicional o beneficios a alguien así. Y él no tiene castigo, él está en la cárcel, comiendo gratis, descansando feliz, entonces no entiendo qué clase de castigo es. Dónde está el castigo ahí, después de tanto daño que le ha hecho a familias", complementó.

Ya casi finalizando la conversación, dijo esperar "que nunca nadie pase por algo así, porque de verdad duele. Yo pensé que esto se había acabado, y que me tome como desayuno esta noticia fue realmente impactante.".

"Si yo hubiera sido la periodista, no hubiera reaccionado, porque él aun así se sigue riendo en la cara del resto", concluyó.