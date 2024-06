Las dudas del Megaincendio: La segunda llamada del bombero, el secreto bancario y las pesquisas por otros siniestros

06 jun. 2024 - 10:43 hrs.

La formalización del pasado 25 de mayo marcó un hito en la búsqueda de los responsables del Megaincendio de la Región de Valparaíso.

Tras meses de investigación conjunta, la Fiscalía y la PDI expusieron los antecedentes que los hicieron llegar a la convicción de que el bombero Francisco Mondaca y el brigadista CONAF Franco Pinto, eran los autores (material e intelectual respectivamente) tras los incendios.

A más de una semana de ese hecho, aún persisten preguntas que los persecutores trabajan por responder, de manera de determinar si existen otras personas involucradas, si es que hay más hechos que se le puedan imputar a los dos formalizados o si hay otro tipo de responsabilidades en la expansión y gestión del siniestro.

“Fue muy fácil identificar a Franco”

Las entrevistas a testigos, revisión de cámaras de seguridad y análisis de llamadas telefónicas desde el lugar de los hechos, fueron las herramientas investigativas que permitieron dar con la identidad de Francisco Mondaca.

Pero fue una llamada en particular, la que conectó al bombero con Franco Pinto. El día 2 de febrero a las 11:50 horas, Mondaca lo llamó por un minuto y veinticuatro segundos para avisarle que ya había realizado el lanzamiento del dispositivo en el primer foco, tal como se detalla en su declaración.

Sin embargo, incluso antes de ese dato, la PDI ya tenía en el radar al brigadista. “Fue muy fácil para nosotros identificar a Franco mediante esa llamada telefónica, porque había ocurrido otro incendio al interior de la reserva donde él había declarado en calidad de testigo respecto a situaciones que no pudo después comprobar”, dice el comisario Iván Navarro.

En esa declaración del 8 de marzo de 2022, Pinto explicó lo que hizo al percatarse de un incendio que había ocurrido al interior de la reserva del Lago Peñuelas.

"Debo señalar que al momento de llegar al incendio y tomar videos y fotos, éstas las compartí en una red social Facebook Corporación Informativa 24/7, a un teléfono 81xxxxxx, el cual adquirí de la misma cuenta de Facebook. Debo agregar que no conozco personalmente a nadie de la red 24/7", declaró.

A pesar de haber solicitado entrevista formalmente a la Corporación, tras la emisión del reportaje “Los señores del fuego”, compartieron a través de su cuenta de Facebook un comunicado respecto a distintos puntos controvertidos.

“En relación a la información que se dio a conocer respecto de que uno de los imputados habría enviado fotos de los incendios a nuestra plataforma informativa, esto es veráz”, confirmaron. Incluso, revelaron que ambos formalizados son parte de la red de 40.000 seguidores que mantienen en redes sociales, quienes pueden interactuar de la misma manera.

“La CIE 24/7 no tenía cómo saber que estos dos seguidores eran quienes iniciaron el megaincendio”, expusieron.

La segunda llamada de Francisco

Durante la audiencia de formalización, la Fiscalía expuso respecto a los contactos que Mondaca sostuvo mientras aún estaba en la zona cercana a los focos del incendio. Intercambio donde no solo figura Franco Pinto a las 11:50, sino también una llamada que recibió Francisco de la Corporación Informativa de Emergencia 24/7.

"Recibe otra llamada, ya cerca de las 12:15, cuando va saliendo de la ruta 718, que es una llamada de una página de internet que trata sobre emergencias de la zona", dijo el fiscal Osvaldo Ossandón.

Al consultar al oficial del caso si este intercambio continúa siendo analizado, Navarro planteó: “yo no me puedo referir a lo que sigue en la investigación. Esta investigación es abierta, sigue abierta, sigue secreta (...) es la fiscalía la que tiene que disponer respecto a ese tipo de información”.



En su declaración, Mondaca sostuvo que “me llamó P. de quien no recuerdo apellido, quien me preguntó si yo acudiría al incendio, respondiendo que sí, pero que iría por la compañía”, les detalló a los detectives.

El bombero agregó que en ocasiones trasladaba a miembros de la organización al lugar de los siniestros, por lo que el llamado era para ver si él los podía llevar al incendio que ya había iniciado en ciertos puntos, a lo cual se negó.

La Corporación informó en su Facebook a las 12:05 del 2 de febrero que las torres de observación habían detectado un incendio forestal en el sector Melosilla. Cinco minutos más tarde, se reportaba una emergencia muy cercana, en el Fundo Las Tablas Placilla de Peñuelas.

A través de su comunicado, la CIE 24/7 mantuvo lo declarado por Mondaca diciendo que “nuestra integrante llamó al número de uno de los imputados para solicitarle si nos podía trasladar en su vehículo al lugar del incidente, que recién comenzaba, solicitud a la cual no accedió”.

“Reiteramos que no teníamos cómo saber que la persona a quien llamamos por teléfono terminaría siendo imputado por el megaincendio”, señalaron.

En el mismo comunicado, además, indicaron que al imputado Francisco Mondaca lo conocían de antes, porque solían hacer compras en el almacén de sus padres, ubicado a pocas cuadras de la Central de Operaciones de la Corporación.

¿Existen más involucrados?

Dos personas. Dos formalizados son los que hoy se encuentran en prisión preventiva acusados de haber causado el incendio forestal más letal de nuestra historia, que se llevó 137 vidas.

Por la magnitud del desastre, una de las dudas que persiste es si existen otros sujetos que hayan participado del megaincendio.

Problema frente al cual la Fiscalía podría considerar pedir el levantamiento del secreto bancario de los imputados, y determinar si existió una motivación económica más allá de los $420 mil pesos cobrados por Franco Pinto en horas extras.

"Esto es progresivo, se tiene que ajustar a derecho, pero no estamos descartando ninguna medida. Entonces yo le podría decir a usted que ahora perfectamente podríamos solicitar esas medidas y con mayor razón podría el Tribunal acceder", aseguró el comisario Iván Navarro.

Mientras que la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, planteó a Mega Investiga que "eso lo estamos considerando, no me gusta adelantar diligencias que no hemos realizado todavía".

Lo que sí es cierto, es que el ente persecutor ya está investigando a Mondaca por su vinculación con otros incendios, ya que por la información recibida desde las antenas de celular, se pudo georeferenciar su número en seis siniestros ocurridos durante la última temporada.

Antecedentes que se suman al hecho de que el año 2021, la policía ya había encontrado en un incendio en la reserva del Lago Peñuelas, un dispositivo muy similar al que fue utilizado por Francisco Mondaca el 2 de febrero.