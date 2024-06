Jacqueline Van Rysselberghe renuncia al SML tras cuestionado peritaje a condenado por crimen en dictadura

06 jun. 2024 - 10:25 hrs.

¿Qué pasó?

La exsenadora Jacqueline Van Rysselberghe renunció esta semana al Servicio Médico Legal (SML), luego de que declararan inválido un peritaje realizado por ella a un condenado por crimen durante la dictadura.

Se trata de José Jacinto Otárola Sanhueza, sentenciado a 15 años de prisión en el marco del Episodio Laja-San Rosendo.

Cabe destacar que el sujeto fue declarado como "enajenado mental" por parte de la exalcaldesa de Concepción, en su calidad de psiquiatra.

La polémica y posterior renuncia de JVR

La persona que invalidó el peritaje fue Carlos Aldana, quien en la actualidad es ministro para causas por violaciones de Derechos Humanos.

Según indicó Radio Bio-Bio, Aldana tomó los planteamientos de los abogados querellantes, los que habían denunciado parcialidad de Van Rysselberghe como psiquiatra.

Al ser desechado el peritaje, la exsenadora decidió renunciar a su cargo en el Servicio Médico Legal, mientras Aldana ordenó designar a un nuevo perito psiquiátrico para examinar a Otárola.

¿Qué dijo Jacqueline Van Rysselberghe?

Van Rysselberghe conversó con el mencionado medio y manifestó que "nunca me imaginé que se iba a generar toda esta polémica y esta situación que me parece que no tiene ningún sentido".

"Ayer conversé telefónicamente con el director regional del SML, le planteé mi posición y mañana voy a hacerlo formalmente", dijo, afirmando que renunciará al cargo.

Respecto al peritaje en sí, la exalcaldesa explicó que "no tengo ninguna razón para inhabilitarme, no tengo ningún familiar ni cercano que haya estado ni siquiera que sea militar ni carabinero".

"A la persona que le hice el peritaje tampoco la conocía, nunca había sido paciente mío, por lo tanto no tengo ninguna inhabilidad", agregó.