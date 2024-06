Valencia responde a fiscal venezolano por caso Ojeda: "Si tienen información relevante, que la hagan llegar formalmente"

05 jun. 2024 - 19:54 hrs.

¿Qué pasó?

El fiscal nacional, Ángel Valencia, respondió a las declaraciones del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien no solo habló de una operación de "falsa bandera" en la muerte del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, sino que criticó al Ministerio Público chileno.

Saab afirmó que su país ha colaborado con la investigación y criticó la postura de la Fiscalía Nacional chilena de no entregar detalles de la indagatoria a sus emisarios que visitaron la capital la semana pasada.

Todo sobre Caso Ronald Ojeda

¿Qué dijo Valencia sobre las declaraciones de la Fiscalía de Venezuela por el caso de Ronald Ojeda?

Valencia respondió que “no he recibido hasta donde me consta una comunicación formal de parte de esa Fiscalía, o por lo menos no tengo constancia de ello”.

“Solo quisiera hacer presente que llevar adelante una investigación en Venezuela por hechos que habían ocurrido en Chile, es un asunto que es propiamente de competencia de las autoridades venezolanas, no es un asunto de competencia chilena”, recalcó.

Esperan que Venezuela entregue antecedentes por caso Ronald Ojeda

“Lo que esperamos, tal como en otras oportunidades, es que si la Fiscalía General de Venezuela ha podido recabar antecedentes que permitan esclarecer estos hechos que han ocurrido en Chile, por la vía de los conductos formales estos nos sean remitidos para los efectos de poder enriquecer la investigación que hemos estado llevando adelante en nuestro país”.

Y reiteró que en Chile “no existen más personas imputadas que aquellas que han sido conocidas en la prensa: hay una persona que se encuentra privada de libertad, hay otras dos personas que se encuentran actualmente prófugas, según la información con la que contamos, esas personas se encontrarían en territorio venezolano, pero eso es un asunto del cual deberían confirmar o eventualmente entregar información distinta las autoridades de dicho país”.

"No corresponde que aportemos más antecedentes mientras no haya un proceso de extradición"

“Lo que uno puede esperar desde nuestro punto de vista como autoridad chilena es que si tienen información relevante para los efectos de esclarecer este delito, nos lo hagan llegar formalmente”, insistió.

Valencia también fue inquirido por la supuesta falta de cooperación acusada por el fiscal venezolano.

“No corresponde que aportemos más antecedentes mientras no haya un proceso de extradición, y ese proceso de extradición para iniciarse desde Chile, tienen que ser estas dos personas detenidas (los prófugos). Esperamos que la autoridad venezolana concrete su cooperación por la vía de detener a esas personas y ponerlo a disposición de la autoridad chilena”, respondió.