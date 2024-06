Marcel no ve viable un nuevo retiro de AFP y aborda insistencia de Jiles: "Hay parlamentarios que son más monotemáticos"

04 jun. 2024 - 22:40 hrs.

En la Entrevista Prime de la señal 24/7 de noticias "Meganoticias Ahora", el ministro de Hacienda, Mario Marcel abordó el anuncio de la diputada Pamela Jiles sobre el ingreso de un proyecto para un retiro de los fondos de AFP, a raíz de que este viernes se cumple el paso para que la iniciativa pueda volver a ser discutida en el Congreso.

El secretario de Estado también se refirió a otros temas que se encuentran en la agenda del Gobierno, como la reforma de pensiones, el nuevo sistema de financiamiento a la educación superior y la deuda histórica de los profesores.

Todo sobre Retiro Fondos AFP

¿Qué dijo Marcel sobre un nuevo retiro de los fondos de AFP?

Al ser consultado sobre la viabilidad política que cree que tiene un nuevo retiro, respondió que "las últimas tres iniciativas que ha habido sobre este tema, todas han sido derrotadas por mayoría absoluta. Ni siquiera es que no hayan alcanzado el quorum constitucional, sino que las propuestas quedaron en minoría absoluta en el congreso".

"Eso es porque los parlamentarios de distintos sectores se dieron cuenta de lo que ocurrió con la presencia d elo retiros en el 2020-2021", agregó.

Respecto a cómo interpreta la insistencia de la diputada Jiles sobre el proyecto, señaló que "hay parlamentarios que son más monotemáticos que otros".

¿Qué dijo Marcel sobre la reforma de pensiones?

Sobre cuál es el tope que no ha permitido avanzar a la reforma de pensiones, Marcel indicó que "claramente lo que ha estado en el centro de la discusión hasta ahora siempre ha sido el destino de la cotización de los empleadores del 6%... Dentro de eso, la lectura que hace la oposición de la idea que haya un componente de reparto".

De todos modos, expresó que "yo creo que vamos a llegar a un acuerdo, y yo creo que ese acuerdo lo vamos a lograr en el momento en que tengamos una respuesta a la pregunta de cómo vamos a mejorar las pensiones de los actuales jubilados".

Sobre si este aumento en la jubilación se podría lograr a través del endeudamiento, como planteó el senador Javier Macaya (UDI), dijo que "hay que ser responsable en los temas fiscales, porque los sistemas de pensiones son para funcionar durante décadas. Entonces, el tema del endeudamiento no es un tema de endeudarse un año y a pagarse al siguiente. Un sistema de pensiones desfinanciado es un sistema que va a acumular deuda durante el tiempo".

En cuanto a si se puede tratar un endeudamiento hasta que se logre un ajuste fiscal, explicó que "el ajuste fiscal, si no hay cambios en la carga tributaria, no va a ocurrir y no va a calzar con el tema previsional, porque la población de adultos mayores va a estar creciendo en Chile durante la próxima década en 4% por año. Entonces, lo que sea que hoy día cueste el financiamiento de cualquier déficit en materia previsional va a crecer a esa tasa de aquí para adelante".

Aun así, expresó que cree que la reforma se podrá sacar adelante durante este año. "Yo creo que sí, porque la forma en que se dio la comisión de Trabajo del Senado para ir ordenando su discusión, creo que facilita la búsqueda de acuerdos".

¿Qué dijo Marcel sobre el aborto legal?

El ministro también fue consultado si consideraba que era importante que el Presidente Gabriel Boric le informara con anticipación a la Cuenta Pública que anunciaría un proyecto de aborto legal, ya que esto podría ser un obstáculo para que se discutan otros proyectos en el Congreso.

"Lo que uno espera, y no me cabe duda que el Presidente pensaba lo mismo, es que los temas que se plantean de política pública se discutan en su propio mérito. ¿Cuál es la relación que podría tener el tema del aborto con la reforma previsional? ¿Cuál sería la razón para bloquear una reforma previsional porque se plantea una reforma sobre el aborto?, salvo que creamos que los acuerdos en política consisten en que todos tenemos que pensar lo mismo y en todos los temas", dijo Marcel.

"Afortunadamente, en las horas que han pasado desde la cuenta presidencial, se han ido calmando bastante las aguas. Esto de discutir las cosas en su propio mérito es lo que ha señalado los partidos de Chile Vamos como de la Democracia Cristiana", sostuvo.

Además, aseguró que "no hay ninguna razón por la que el ministro de Hacienda tenga que saber o tener alguna opinión sobre cada cosa que está en una cuenta presidencial".

Nuevo sistema de financiamiento a la educación superior y deuda histórica

El secretario de Estado también fue consultado por el costo que tendrá el nuevo sistema de financiamiento para la educación superior anunciado por el mandatario, además de la búsqueda de una solución a deudores de créditos educacionales, como el CAE.

"Dado que lo que se plantea es que sea una propuesta autocontenida desde el punto de vista financiero, no va a acostar más que lo que costaría el actual sistema durante los próximos años", afirmó.

Sobre el pago de la deuda histórica, expuso que "en el presupuesto para este año hay algunos recursos reservados para ese propósito. En el presupuesto hay una reserva para proyectos de ley que se vayan presentando durante el año. Eso permite hacerse cargo del tema de los profesores mayores de 80 años, que el Presidente lo planteó como una prioridad y el resto se irá haciendo gradualmente a la velocidad que lo permitan los recursos públicos".