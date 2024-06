"Me rompes el corazón": Daniel Sauer envía carta desde la cárcel a su esposa Titi Ahubert y ella lo denuncia por amenaza

04 jun. 2024 - 09:28 hrs.

“Me rompes el corazón (...) Si quieres que te siga llegando dinero, para ya. Que decepción Tity como te sigues portando”. Dany.

El mensaje forma parte de una carta escrita de puño y letra por el empresario Daniel Sauer, desde el anexo penitenciario Capitán Yáber donde cumple prisión preventiva desde abril pasado y que iba dirigida a su esposa, la ex modelo y periodista, María Isabel “Titi” Ahubert Jalaff.

Todo, en el marco del caso FACTOP donde está formalizado por delitos tributarios, estafa reiterada, lavado de activos, entre otros, y donde también están involucrados sus ex socios, Leonarda Villalobos y el abogado Luis Hermosilla.

En la misiva, Sauer le advierte a su cónyuge de que está en conocimiento que lo demandará por una de las aristas de la investigación penal. “Fuiste a ver a un abogado para demandarme, tú no tienes nada en Las Brujas, deja de hacer cagadas (...) yo no voy a seguir aguantando más, supe que entregaste mis relojes a abogados, estás haciendo puras cosas locas, por favor para de hacerme daño, me tienes hecho mierda”.

El tenor del mensaje tuvo consecuencias en la ex presentadora de TV, quien presentó una denuncia ante la 47° Comisaría de Carabineros en Los Dominicos, el pasado 15 de mayo, la que fue remitida a la Fiscalía Oriente.

La arremetida de Titi Ahubert contra su esposo

En su declaración, de carácter voluntaria y en calidad de víctima, partió haciendo un relato de los hechos que ocurrieron el 8 de abril pasado, cuando cerca de las 5 AM un contingente de efectivos de la PDI llegó hasta su domicilio en Las Condes para detener al empresario.

La periodista sostiene que a esa hora se encontraban con sus tres hijos en la casa, y que el ingeniero comercial le pidió que le dijera a los detectives que no se encontraba en el lugar, sumado a que revisaron sus cosas y sacaron dinero que tenía ahorrado, $800 mil en efectivo y US$4 mil dólares, todo lo cual aseguró que “marcó psicológicamente a mis hijos y a mi, sintiéndome desprotegida por mi marido, ya que él sabía que esto pasaría”.

También, detalló que tenía 17 años de convivencia con Sauer y 13 años de casados, y que durante ese periodo no la dejaba trabajar, e incluso lo acusó de hacerla renunciar al reality de canal 13, “Mundos Opuestos 2”, emitido el 2013.

Ahubert hizo eco de la carta de su marido al declarar que “con esta denuncia reitero el aviso económico, recibido sobre todo ahora que él está en la cárcel, además de amenazas de parte de él y su familia, en donde se me manifiesta textualmente la manipulación psicológica de su familia y de él, ya que me quieren amedrentar o echar de mi domicilio”.

Por todo eso, la ex modelo solicitó que se decretara una orden de alejamiento urgente, “en contra de mi actual marido y su grupo familiar (...) con la finalidad de que no se acerquen a mí y a mis tres hijos, ya que es declarado por la jueza que lleva su causa un peligro público para la sociedad”.

“Mi esposo falsificó mi firma”

Uno de los antecedentes más graves que denunció Ahubert es que su marido la habría involucrado en el esquema defraudatorio que lo tiene en prisión preventiva, y de lo que se habría enterado en medio de la audiencia de formalización del clan Sauer.

En preciso, su nombre figura como dueña en un 50 por ciento de la sociedad Comercializadora Las Brujas SpA, mientras que el porcentaje restante le corresponde a su cuñada, Carolina Kiblisky, que está casada con Ariel Sauer, hermano de su cónyuge.

“Sin tener conocimiento de nada, ya que fui dueña de casa, me enteré en el Tribunal que creó una empresa falsa de nombre Las Brujas (...) Yo nunca firmé un documento de esta supuesta empresa falsa, mi esposo falsificó mi firma, solicito al tribunal los peritajes pertinentes para la investigación”, aseguró en su declaración voluntaria.

Por estos antecedentes, la periodista interpuso una querella por los delitos de falsificación y uso malicioso de instrumento público, en contra de quienes resulten responsables, en donde profundiza en las presuntas irregularidades cometidas por sus familiares.

En el libelo, se asegura que la firma y huella de Titi fue falsificada para concretar la escritura de constitución de La Brujas, realizada ante el Notario Público, Clovis Toro Campos, el 21 de diciembre de 2017. Lo mismo, respecto a la rúbrica de Kiblisky, quien habría desconocido su relación con esa empresa.

Además, se indica que la Comercializadora emitió y recibió facturas ideológicamente falsas el 2023, lo que es investigado por la Fiscalía Oriente, agregando que en el Servicio de Impuestos Internos aparece registrado un domicilio y un número de contacto, que corresponde al de Factop, lo mismo respecto a un correo electrónico que pertenecería al contador del factoring de los hermanos Sauer.