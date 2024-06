Formalización de Jadue: Lautaro Carmona espera que "las cautelares que va a pronunciar la jueza sean las menores"

02 jun. 2024 - 21:48 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, expresó su optimismo respecto a la medida cautelar que podría decretarse contra el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, durante este lunes.

El Tercer Juzgado de Garantía de Santiago resolverá qué medida cautelar pesará sobre Jadue, quien es investigado por los delitos de estafa, administración desleal, cohecho, fraude al fisco y delito concursal, en el marco del caso Farmacias Populares.

Todo sobre Daniel Jadue

¿Qué dijo el presidente del PC?

Carmona advirtió que "dependiendo del desenlace, puede tener una incidencia muy grande en la calidad de la convivencia política en el país". Afirmó que la medida cautelar no corresponde a una sentencia, pero señaló que "sí da una señal de en qué tono de gravedad han puesto la acusación contra Daniel Jadue".

Lautaro Carmona, presidente del PC (Aton)

El líder del PC manifestó su preocupación por la situación, argumentando que "no se trata de investigar y formalizar sobre la base de un delito como ha pasado con el alcalde de San Ramón, el alcalde de Vitacura. No, acá es de la gestión municipal, el ejercicio de la gestión".

Sin embargo, posteriormente, Carmona se mostró optimista respecto a lo que pueda ocurrir este 3 de junio. "Yo tengo la sana expectativa que las cautelares que va a pronunciar la jueza sean las menores, las que no afecten la movilidad y que pueda seguir cumpliendo las labores que tiene por ahora institucionalmente Daniel Jadue", afirmó.

"Después de que eso se dé o no sé dé vamos a opinar en mérito de cuál es la situación. Especular no va a favor mío, por lo tanto no tiene ningún sentido que yo me ponga a ver los escenarios que pueden darse", concluyó Carmona.