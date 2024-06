Senadora Fabiola Campillai no asistirá a la Cuenta Pública: "Me siento decepcionada de este Gobierno"

La senadora Fabiola Campillai anunció que no asistirá a la tercera Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric por sentirse “decepcionada de este Gobierno”.

En un video difundido en redes sociales, la senadora independiente aseguró que “he decidido no participar en esta cuenta pública, ya que como muchos de ustedes, me siento decepcionada de este Gobierno”.

Todo sobre Cuenta Pública

Además, Campillai acusó a Boric de olvidar los compromisos de justicia, reparación y garantías de no repetición en materia de Derechos Humanos.

Aton

En ese sentido, mencionó la Mesa de Reparación Integral, un proyecto que impulsó junto al Mandatario y que ahora, según dijo, fue “sepultado en el olvido” por el Gobierno.

Asimismo, Campillai espera que la Cuenta Pública incluya un proyecto de ley de reparación integral para las víctimas de la violencia estatal. Y ligado con esto, cuestionó a Boric en materia de seguridad.

He decidido no participar en esta Cuenta Pública, ya que, como muchos de ustedes, me siento decepcionada de este gobierno. pic.twitter.com/SIRrmfvUTp