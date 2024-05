Polémica por Día Nacional del Pajarete: Oposición critica a Gobierno por ponerle suma urgencia al proyecto

29 may. 2024 - 21:39 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que establece el 15 de septiembre como el Día Nacional del Pajarete, un vino tradicional de las regiones de Atacama y Coquimbo.

Su discusión en la Sala, sin embargo, levantó fuertes críticas por parte de la oposición, que cuestionó que el Presidente Gabriel Boric le haya puesto suma urgencia a la iniciativa.

"Hay prioridades ciudadanas mucho más relevantes"

"Presidenta, por su intermedio me gustaría que le presentará al Gobierno que gran parte de este hemiciclo no está de acuerdo con la utilización de las sumas urgencias, en particular, la establecida en el primer proyecto del día de hoy de fácil despacho, que establece el 15 de diciembre de cada año como Día Nacional del Pajarete", señaló el diputado (RN) Andrés Longton durante la discusión de la propuesta.

"Que le comunique al Gobierno que hay prioridades ciudadanas mucho más relevantes en nuestro país que este proyecto", agregó.

El gobierno le puso suma urgencia al proyecto de ley que establece el día del pajarete, por lo que tuvimos que discutirlo hoy en primer lugar. Estas son las prioridades del gobierno. pic.twitter.com/eg33qxv6nT — Andrés Longton (@andreslongton) May 29, 2024

"La desconexión del presidente Gabriel Boric es total"

"Es de no creerlo, estamos discutiendo como primer proyecto de ley del día el que establece el día 15 de septiembre como el Día del Pajarete, porque al presidente de la República se le ocurrió ponerle suma urgencia a un proyecto de estas características, existiendo tantas otras prioridades", cuestionó el diputado republicano Cristian Araya.

"Evidentemente, la desconexión del presidente Gabriel Boric con la realidad y las urgencias de los chilenos es total", añadió.