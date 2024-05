Diputada Mercedes Bulnes fue diagnosticada con cáncer: "Estoy segura de que vamos a salir adelante"

29 may. 2024 - 08:18 hrs.

¿Qué pasó?

La diputada Mercedes Bulnes, electa por la región del Maule, dio a conocer en la mañana de este miércoles que fue diagnosticada con cáncer.

En su cuenta oficial de X (Twitter), la parlamentaria independiente perteneciente a la bancada del Frente Amplio señaló que "hoy quiero compartir con todos ustedes algo muy personal. Se me diagnosticó un cáncer".

"Esto quiere decir que voy a tener que enfrentar la quimioterapia como he enfrentado tantas cosas difíciles en mi vida, junto a marido", agregó, en un video donde se ve junto a Roberto Celedón, su esposo.

Captura del video

"Voy a seguir trabajando como lo he hecho siempre, tengo fuerza y energía para hacerlo"

En la misma línea, Bulnes sostuvo que "me comprometí hace dos años cuando fui electa a trabajar por el Maule, por la justicia, por la igualdad, por los derechos de todos".

"Voy a seguir trabajando como lo he hecho siempre, tengo fuerza y energía para hacerlo, estoy segura que vamos a salir adelante y eso es lo importante", agregó.

Hoy quiero compartir con ustedes una noticia muy personal. He sido diagnosticada con cáncer. Este diagnóstico implica que debo enfrentar un tratamiento de quimioterapia, un reto que asumo con valentía y determinación, acompañada de mi familia, en especial de mi marido Roberto… pic.twitter.com/BzFMg0Zyn6 — Mercedes Bulnes (@DiputadaBulnes) May 29, 2024

La diputada concluyó que "no es el primer desafío que he enfrentado en mi vida, no es el peor y ciertamente voy a salir adelante. Muchas gracias a todos por el apoyo que mucha gente me ha manifestado y por el apoyo, que estoy segura, voy a recibir".