Senadora Vodanovic insiste por deuda del CAE: "La condonación total hoy no es posible"

22 may. 2024 - 10:44 hrs.

¿Qué pasó?

La senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, se refirió a la eventual condonación de los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), una de las promesas de campaña del Presidente Gabriel Boric que se concretará en un proyecto que de acá a septiembre presentará el Gobierno.

En entrevista con Radio Infinita este miércoles, la parlamentaria abordó sus dichos de hace algunos días, cuando deslizó que una propuesta de condonación del CAE respondería a "motivaciones electorales".

Al respecto, afirmó que "yo lo que señalé es algo bien evidente, que no existen los recursos suficientes para poder cubrir una condonación total, que son casi 4 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), y lo dije en esos términos".

¿Qué dijo Paulina Vodanovic (PS) sobre el CAE?

Vodanovic ahondó sobre sus palabras este miércoles, en conversación con Infinita. "Señalé además que me parecía que en el proyecto que ha comprometido el Gobierno en la Ley de Presupuesto del año pasado, cuando se firmó un protocolo para un proyecto de nuevo financiamiento de la educación superior, que en ese contexto es donde el ministro Marcel ha hablado de dos temas", dijo.

Estos dos temas, explicó, "a mí me parece que debieran ser importantes: la justicia para quienes efectivamente no pueden pagar y también la justicia con quienes ya han pagado".

"Parlamentarios ofrecen esto días antes del 1 de junio presionando al Gobierno"

La senadora mencionó que "yo hablé con nombre y apellido ese día de parlamentarios que ofrecen esto días antes del 1 de junio (cuando se realiza la Cuenta Pública) presionando al Gobierno. A mí lo que no me gusta de esto es la presión al Gobierno, porque si nosotros tuviéramos los recursos como país aquí no habría una discusión creo yo".

"También me gustaría que se ampliara la discusión a personas que son deudores hipotecarios. Si pudiéramos hablar de condonaciones para sectores vulnerables de la población probablemente es otra la discusión, pero creo que hacerlo días antes de la Cuenta Pública, como una especie de 'pauteo' al Presidente, me parece que es una irresponsabilidad en el escenario económico que tenemos y contra eso me he manifestado", zanjó.

"Es levantar expectativas a la gente y que se vean no satisfechas"

En la misma línea, Vodanovic aseveró que "es nuevamente levantar expectativas a la gente y que las expectativas nuevamente se vean no satisfechas. La condonación total hoy no es posible, más allá de que algunos le guste más y a algunos les gusta menos".

"Esperaría a que tengamos los antecedentes para hacer un debate serio en el Congreso, pero no me parece que se 'demonice' lo que he planteado, porque lo he hecho con total realismo", acotó.