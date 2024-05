Registro Civil anuncia implementación de cédula de identidad y pasaporte digital en Chile

17 may. 2024 - 16:31 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes se llevó a cabo la Cuenta Pública del Registro Civil, en la cual se informó sobre la gestión realizada en el 2023 y se abordaron los desafíos para la entidad pública en 2024.

Entre dichos desafíos se contempla la implementación de cédula y pasaporte digital en nuestro país a partir de diciembre del presente año.

Implementación de cédula y pasaporte digital

El director nacional del Registro Civil, Omar Morales, destacó que “este es un año especial”, ya que se espera una renovación de las tecnologías en los servicios de identificación.

En esa línea, dio a conocer que una fecha clave para este objetivo es el próximo lunes 16 de diciembre, debido a que aquel día se espera que comience la adopción de tecnologías que permitan utilizar la cédula de identidad y el pasaporte en formato digital.

Al respecto, Morales señaló, con la “intención de derribar un mito”, que “dicen que todo tiempo pasado fue mejor. Pero la palabra no es mejor, la palabra es más cómodo. Porque no es fácil salir de nuestra zona de confort. Cuando apareció esto, y me refiero al celular, lo miramos con un poco de desconfianza, pero de alguna manera todos hicimos un salto de fe y se transformó en una herramienta esencial”.

Tecnología de "alto nivel"

Asimismo, anunció la incorporación de documentos de identificación con tecnología de “alto nivel” y “un elevado estándar de seguridad en la protección de información y datos de las personas”.

“Tenemos un cambio, un cambio que parte el próximo 16 de diciembre. Vamos a avanzar en la modernidad, en el desarrollo de lo que hoy día necesitamos para Chile y para la identificación”, recalcó Morales.

Sobre lo anterior, detalló que “ese salto, unido con IDEMIA Chile y el trabajo colaborativo de IDEMIA Internacional, nos va a permitir que el 16 de diciembre avancemos a cédula de identidad digital y pasaporte digital”.

Además, junto a la mejora tecnológica en cuanto a documentos de identificación, esta se desarrollará mediante un asistente virtual para el Registro Civil (llamado “Trini”), y la incorporación de nuevas herramientas para agilizar las labores de sus funcionarios.

