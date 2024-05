"Le preguntaban por la plata y él decía que no tenía": Sacerdote de 94 años sufre violento asalto en el sur

14 may. 2024 - 12:30 hrs.

¿Qué pasó?

Un sacerdote de 94 años, el más longevo de la congregación Franciscana Capuchina en Chile, fue violentamente asaltado por tres personas que ingresaron a la parroquia Cristo Resucitado, ubicada en San Juan de la Costa, comuna de la región de Los Lagos.

Al momento del robo, la víctima se encontraba con sus dos cuidadores —una adulta mayor no vidente y su hijo—. Todos fueron intimidados mediante una supuesta arma de fuego, pues el Ministerio Público no descarta que sea una pistola de fogueo.

Si bien el delito ocurrió el lunes 6 de mayo, recién se dio a conocer este domingo 12, durante la tradicional misa que lideró un obispo en reemplazo del afectado padre.

¿Cómo fue el asalto al cura de 94 años?

Según informó el capitán Iván Rebolledo, de la tercera comisaría de Carabineros en Rahue, el robo lo protagonizaron dos mujeres y un hombre durante la noche del 6 de mayo. Entraron a la casa parroquial e intimidaron al sacerdote, Téoforo de Jeu Zandvliet, y a sus dos cuidadores.

El objeto con el que amenazaron a las víctimas "aparentaba ser un arma de fuego, lo que no quedó plenamente establecido. Luego, los sujetos se trasladan a una sala de oración, donde sustraen especies de valor y dinero para huir", relató el uniformado.

Además de la plata, lo que específicamente se llevaron los delincuentes son un teléfono, un computador portátil y un telescopio.

Un robo con violencia y prepotencia

El obispo de la diócesis de Osorno que reemplazó al sacerdote en la misa dominical, Carlos Godoy, comentó que "fue una situación tremenda, porque se actuó con mucha violencia y prepotencia. La familia que cuida al padre se sintió vulnerada en su intimidad, en su espacio habitual. Fue una situación bien traumática".

En declaraciones a El Austral de Osorno, agregó que "el padre no se dio tanta cuenta del asunto y él tiene una visión distinta, porque le cuesta ver la maldad en las personas. Me contó que lo apuntaban con una pistola y le preguntaban dónde estaba la plata y él les decía que no tenía. Está más preocupado por la familia que por él".

De izquierda a derecha, el obispo Carlos Godoy y el sacerdote asaltado, Teóforo de Jeu Zandvliet (obtenida de El Austral de Osorno)

Durante la misa del 12 de mayo, Godoy realizó una sentida reflexión: "Lo vemos no solo como un acto delincuencial, sino también como un acto que atenta contra la obra de Dios y de un hombre de Dios que ha servido tanto a la comunidad. En el fondo, es un atentado contra la comunidad".

La delegación presidencial provincial de Osorno manifestó su interés de proteger la casa parroquial del padre Teóforo, misma intención posee la orden de los Capuchinos, que en los próximos días visitará la zona.