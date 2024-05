Tragedia en Vitacura: Padre que está en riesgo vital por intentar rescatar a su hijo es un reconocido periodista

08 may. 2024 - 09:31 hrs.

Un fatal incendio enluta al espectáculo nacional, luego del fallecimiento del hijo menor de la actriz Mariana Derderián en la comuna de Vitacura.

La emergencia comenzó cerca de las 02:00 horas de la madrugada de este miércoles, involucrando a 60 voluntarios de Bomberos que llegaron hasta esa zona de la Región Metropolitana.

Pese a los esfuerzos, el pequeño de seis años perdió la vida tras no evacuar a tiempo. Más tarde, se entregó la información de que el padre de los dos hijos que tiene la conductora de televisión intentó ingresar al domicilio incendiado para salvar a la víctima, sufriendo lesiones que ahora lo tienen en riesgo vital.

Padre de niño fallecido es un reconocido periodista

Nacido en Viña del Mar en agosto de 1975, el hombre en cuestión —actualmente internado en una clínica del sector oriente por las quemaduras en sus vías respiratorias— es Francisco Aravena Figueroa, un destacado periodista que mantuvo una relación con Derderián hasta fines de 2018.

Se formó en la Universidad Andrés Bello y posee un magíster en Periodismo de la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, según detalla el portal Puerto de Ideas.

Francisco Aravena, padre del fallecido hijo de Mariana Derderián (Universidad Alberto Hurtado)

En la actualidad, desde diciembre de 2019 que se desempeña como editor y productor ejecutivo en Copesa. Antes fue subdirector de radios y editor general de revistas en aquel holding; también trabajó en la Universidad Alberto Hurtado, TVN, El Mercurio, Revista Caras y en el canal Rock & Pop, donde hizo su práctica profesional.

Su trayectoria también incluye la escritura de un libro: "La vida eterna de Phineas Gage". Su primera novela se centra en un trabajador ferroviario que sufrió un accidente laboral, perdiendo parte de su masa encefálica. Si bien sobrevivió, la personalidad del obrero cambió radicalmente, protagonizando una historia que obsesionó al periodista.

Su separación de Mariana Derderián

Antes de tener una relación con la actriz, el periodista estuvo casado con María Isabel Velasco, una médico cirujano y especialista en medicina de urgencia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Contrajeron matrimonio en marzo de 2005 y se divorciaron en diciembre de 2011.

Posterior a ello, comenzó un romance con Mariana que se prolongó durante ocho años. Fruto de su noviazgo nacieron sus dos hijos: Leticia y Pedro. En el lamentable incendio, la primera sobrevivió, mientras que el segundo es la víctima fatal.

Francisco Aravena y Mariana Derderián (Yofui.com y Publimetro)

A principios de 2019, mientras se desempeñaba como panelista de un programa de televisión, Mariana confirmó el término de su relación con Francisco.

"Sí, puedo confirmar la separación. Pero no es un tema del que quiero conversar, porque nunca he hablado de mi familia y no lo voy a hacer ahora", declaró en ese entonces.

Las condolencias de sus compañeros de radio

Sus colegas del ámbito radial le entregaron su pésame y ánimo por el difícil momento que atraviesa Francisco. Uno de ellos fue José Antonio Neme, voz de Radio Infinita y conductor del Mucho Gusto, quien en plena emisión del matinal le dedicó palabras de consuelo: "Le mando un abrazo".

Juan Manuel Astorga, también de Infinita y conductor de Meganoticias, manifestó sentidas palabras: "Te hunde en la pena que 'Pancho', además, esté internado como consecuencia del incendio. Un hombre extraordinario, talentosísimo periodista y gran amigo. Muy devastador", declaró en su cuenta de X.

Los compañeros de Aravena en Radio Duna, Josefina Ríos y Juan Pablo Larraín, se sumaron a las muestras de apoyo: "Estamos rezando por su recuperación (...) les pedimos a todos que manden su energía, Necesita de todos en este momento. Es realmente doloroso".