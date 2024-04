Santiago vivió este jueves su mañana más fría del año: Mínima alcanzó los 3,9° C

25 abr. 2024 - 08:20 hrs.

¿Qué pasó?

Los días calurosos, al parecer, comienzan a quedar atrás en el centro Santiago, luego que este jueves se registrara la mañana más fría en lo que va del año, alcanzado una mínima de 3,9° C.

El meteorólogo de Meganoticias, Jaime Leyton, se refirió a estas bajas temperaturas en la capital, entregando su pronóstico para los próximos días.

Mañanas invernales

"Se sintió anoche el cambio de temperatura. Cayó bruscamente la temperatura muy temprano", comenzó señalando el experto.

La extrema para este jueves fue de 3,9° C, sin embargo, cerca de las 07:00 horas el termómetro marcó 4° C, y posteriormente subió a 5°C.

Jaime Leyton explicó que, desde ahora, las temperaturas comenzarán a bajar, por lo que recomendó abrigarse al momento de salir.

"Hoy la máxima va a estar sobre los 20° C", indicó, no obstante, los siguientes 20 días "van a estar a lo más con 20° C, así que ya definitivamente es ropa otoñal e, incluso, en las mañanas es más invernal".

¿Cuál fue la mínima en otras comunas de la Región Metropolitana?

Colina: 2,6

2,6 Pudahuel: 4,0

4,0 Santiago: 3,9

3,9 La Florida: 5,7

5,7 Buin: 1,7

