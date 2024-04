Garzón le salvó la vida a clienta en restaurante de Quilpué: ¿Cómo fue la maniobra que utilizó?

22 abr. 2024 - 13:05 hrs.

Un heroico acto protagonizó el garzón Dionisio Loyola Hinostroza, de 56 años, el sábado 20 de abril, luego de salvarle la vida a una de sus clientas que se estaba ahogando.

El hecho se produjo en el restaurante Tacora, ubicado en Quilpué, en la región de Valparaíso, en el que Dionisio lleva trabajando trece años. En toda su trayectoria ha auxiliado alrededor de seis personas de ahogarse con comida.

¿Cómo le salvó la vida a la clienta?

Según relató a LUN, él se encontraba atendiendo mesas cuando un compañero le avisó de lo que pasaba. “Me llamó y me dijo que había una persona que se estaba desvaneciendo. Entonces, tuve que hacer lo que me correspondía para salvarle la vida. Ella no iba a durar más de dos minutos”, dijo.

Captura de pantalla

Posteriormente, señalo que la mujer "estaba muy mal. Comencé a hacer presión en su abdomen hasta que soltara el trozo de alimento que tenía atascado ahí", y aseguró que se atoró "con un trozo de queso, con queso gauda".

Al ser consultado respecto a cómo aprendió la maniobra de Heimlich, manifestó que "nadie me enseñó. Es algo innato, que surgió en mí en algún momento y he mejorado con la práctica. Con el tiempo me he ido enfocando mejor en el tema".

"Es necesario que en lugares así existan personas que estén preparadas para situaciones como esta o primeros auxilios. Pienso que debería ser obligatorio saber la maniobra. Esto puede pasar en casa, en cualquier situación. Así como enseñan la operación Deyse en la escuela, deberían enseñar estas cosas también”, apuntó al citado medio.

¿Cómo fue la maniobra que utilizó?

La maniobra utilizada fue la de Heimlich, sobre la cual, el doctor Luis Vásquez, de la Universidad de Los Andes, explicó cómo hacerla de forma apropiada.

En primer lugar, recomienda que quien haga la maniobra sea una persona más alta y de mayor peso que el afectado, con la finalidad de que al levantarlo este no se caiga.

Teniendo lo anterior en cuenta, detalló que "para realizarla hay que empuñar la mano hábil y la otra ponerla de forma plana, en donde termina el esternón, que es donde se une el tórax y el abdomen. Ahí se ponen las manos y con la mano que está empuñada hay que hacer movimientos hacia arriba, en la misma dirección, para que no provoque daños al paciente".

"Con eso, se levantará a la persona afectada y se la empujará hacia arriba las veces que sea necesario. De esa manera se creará una presión en el abdomen para expulsar lo que sea que impida respirar", cerró.

