Incluso a menos de $20 millones: Estos son los 10 autos eléctricos más baratos en Chile

18 abr. 2024 - 18:05 hrs.

En los últimos años, cada vez se ha ido popularizando más el uso de autos eléctricos, los que tienen la gran ventaja de no consumir combustibles contaminantes como la bencina.

Pese a que los precios aún son elevados en comparación a un vehículo tradicional, en el mercado cada vez existen más alternativas para poder adquirir un auto que solo funcione con energía eléctrica.

Incluso, actualmente existen algunas alternativas de autos eléctricos bajo los 20 millones de pesos, lo que hace unos años era impensable. Ante ello, te mostramos el ranking actualizado con los más baratos del mercado en Chile.

Autos eléctricos en Chile / Aton Chile

¿Cuáles son los autos eléctricos más baratos en Chile?

Mediante un ranking elaborado por el portal Autocosmos, te mostramos cuáles son los autos eléctricos más económicos en Chile al mes de abril de 2024.

En el ranking aparecen los precios normales de los vehículos, pero también puedes encontrar su valor con bono, lo que los hace ser mucho más económicos. Estos bonos son un descuento automático que se ofrece en algunos casos para incentivar la venta. Revisa el listado a continuación:

1. Renault Kwid e-Tech: $16.990.000 ($14.990.000 con bonos)

Este es el auto eléctrico más barato en todo Chile. Tiene 3,73 metros de largo, es fabricado en China y se ofrece en versión única. Está gestionado por una caja automática de cambio único, para una velocidad máxima de 130 km/h. Su batería le da hasta 298 kilómetros de autonomía.

Renault Kwid e-Tech

2. Leap Motor T03: $20.990.000 ($17.990.000 con bonos)

Este modelo también es de origen chino, mide 3,62 metros de largo y lo importa Cidef en versión única. Se alimenta con una batería de iones de litio de 41,3 kWh y tiene una autonomía de 280 kilómetros.

3. BYD Dolphin Mini: $20.990.000 ($19.990.000 con bonos)

Este auto también es chino, mide 3,78 metros de largo y se ofrece en dos versiones: GL y GS, diferenciados por el tamaño de la batería y la autonomía. El GL permite recorrer hasta 300 kilómetros sin recargar, mientras que el GS ofrece hasta 380 kilómetros de autonomía. El precio de la versión GS queda en $21.990.000 con bono.

4. ORA 03: $26.490.000 ($22.990.000 con bonos)

Este es un auto más largo, ya que mide 4,23 metros. Es del Grupo Great Wall (China) y también ofrece dos versiones SR y GT. El SR tiene una duración de la batería de 310 kms., mientras que el GT tiene una autonomía de hasta 400 kms. Este último es más caro y vale $28.990.000 utilizando las bonificaciones.

ORA 03

5. MG 4: $26.990.000 ($25.990.000 con bonos)

Este modelo de la marca británica mide 4,28 metros de largo. Tiene un modelo más económico y otro más caro: Standard y Deluxe. La versión básica tiene una autonomía de 350 kilómetros, en cambio la Deluxe tiene 435 kms. y vale $29.990.000, aunque tiene una opción con batería de 505 kms. que cuesta $31.990.000.

6. BYD Dolphin: $28.990.000 ($26.990.000 con bonos)

Este auto chino cuenta con 4,2 metros de largo. Se alimenta de una batería Blade LFP, la que ofrece un rango medio de 315 kilómetros de autonomía en ciclo WLTP (440 km en ciudad).

7. Hyundai Kona EV: $34.790.000 ($29.990.000 con bonos)

Esta no es la última versión de la empresa surcoreana y ello explica que no sea tan cara. Este auto tiene las versiones Value y Premium. La primera tiene una autonomía de 305 kilómetros, mientras que la Premium alcanza una autonomía de 484 kms. y tiene un valor $44.790.000.

Hyundai Kona EV

8. MG ZS EV: $30.990.000 ($29.990.000 con bonos)

Este fue el primer SUV eléctrico lanzado en Chile a fines de 2019. En la actualidad el auto de la marca británica cuenta con una autonomía de 320 kms., además de la opción de carga rápida de hasta el 80% en 40 minutos.

9. DS3 Crossback E-Tense: $41.490.000 ($31.990.000 con bonos)

Este auto francés llegó a Chile a principios de 2022 y tras un éxito de ventas llega con una versión mejorada. Este modelo tiene 4,12 metros de largo y cuenta con un motor que le da una autonomía de 320 kilómetros y una velocidad máxima de 150 km/h.

10. BYD Yuan Plus: $34.990.000 ($33.990.000 con bonos)

El vehículo de origen chino mide 4,45 metros de largo y ofrece las versiones GL y GS, ambas con un motor que acelera de 0 a 100 km/h en 7,3 segundos. El modelo GL tiene una autonomía de 320 kilómetros, mientras que la alternativa GS puede recorrer hasta 420 kms. sin recargar. Este último vale $37.990.000 ($36.990.000 con bonos)

