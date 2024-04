"Esto es un milagro": Chileno en Israel luego que fuerzas de ese país lograran derribar drones lanzados por Irán

14 abr. 2024 - 10:32 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este domingo 14 de abril, en entrevista con Meganoticias Alerta, Hernán López, ciudadano chileno residente en Israel, relató su experiencia respecto a los ataques iraníes en contra del país.

En esa línea, destacó que fue "un milagro" que parte de los drones enviados por Irán fueron derribados.

¿Qué dijo el chileno en Israel?

Hernán comenzó asegurando que "mi familia está bien, mi hijo está en el Ejército, afortunadamente, había salido hace un par de días de Gaza (...) mi hija está también en el Ejército, pero ella no está en riesgo, ni nada".

Meganoticias

Respecto al ataque, explicó que "esto se sabía, pero no se sabía que la escala iba a ser así. Mi hijo, que es militar, pensaba que no iba a pasar nada. De hecho, al mismo momento que empezó el ataque había un partido de fútbol de la Champions League, ese nivel de seguridad (teníamos) de que no iba a pasar nada".

"Cuando ocurrió todo se produjo una pequeña incertidumbre, y a medida que se iban dando las informaciones entró un poco de miedo, porque no se sabía si los sistemas que tenemos iban a ser capaces de detener los misiles balísticos", agregó.

En la misma línea, indicó que "estaba también la incertidumbre de qué iba a hacer Estados Unidos, que es nuestro gran aliado. Ahí hubo varios minutos en que nosotros en realidad no sabíamos qué iba a pasar".

"Los Estados Unidos y el Reino Unido apoyaron a la fuerza aérea israelí, lograron algo casi milagroso, que es poder detener la cantidad inmensa de 185 drones, los 110 misiles balísticos, y 25 misiles cruceros, sin pegarle prácticamente a ninguna cosa en Israel", subrayó.

Finalmente, producto de lo anterior, sostuvo que "nos miramos en la mañana y dijimos 'esto es un milagro'", y agradeció la "preocupación" a nombre de "todos los chilenos que estamos en Israel, que somos miles, de chileno a chilenos sentimos el aprecio y la preocupación".

Sigue la transmisión de Meganoticias Ahora