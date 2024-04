Viuda del cabo Palma a un año de su muerte sobre prófugos del caso: "Quiero que reciban el castigo que merecen"

06 abr. 2024 - 08:40 hrs.

¿Qué pasó?

Darline Vergara, viuda del cabo primero Daniel Palma, asesinado en abril de 2023 en una fiscalización en Santiago, habló luego de que se cumpliera el primer aniversario de la muerte de su pareja.

La también carabinera relató cómo ha sido este tiempo para ella y sus hijos, y qué es lo que espera para los dos sujetos prófugos que quedan del caso: Carlos Cortez y otro sin identificar.

"Es muy duro vivir así"

La cabo primero Vergara relató a LUN sobre el 5 de abril de 2023 que “recuerdo algunas escenas de esa noche, estaba en shock. Tenía seis meses de embarazo, sentía mi guata muy dura”.

“Me acuerdo del médico diciéndome que había un 1% de probabilidad de que Daniel quedara bien. Que podíamos entrar a la sala de la UCI a despedirme de él. Yo agradezco mucho ese gesto, porque al menos alcancé a despedirme”, agregó.

Casi tres meses después, el 28 de junio, nació su hija. Vergara, que fue acompañada por su padre en el parto, declaró que “no quiero desmerecer el apoyo de mi papá, pero yo pensé todo el tiempo que el Dani debería haber estado ahí conmigo”.

La uniformada contó que en mayo de este año se mudó a la casa de sus padres en Temuco. “Pedí mi traslado. En Santiago no tengo red de apoyo. Éramos Daniel y yo solos. Mi suegra vive en Rancagua. Necesitaba y sigo necesitando contención de mis papás”.

Darline también reveló que “como nuestro trabajo es muy expuesto, habíamos hablado de la posibilidad de que uno de los dos se fuera. Él me decía: ‘Nani, tienes que seguir adelante por nuestros hijos’. Nunca me imaginé que me iba a tocar a mí. Es muy duro vivir así. Ha sido muy complejo sobrellevar esto”.

"Ellos truncaron nuestras vidas"

Por el caso hay cinco imputados, y la Fiscalía pedirá presidio perpetuo calificado para dos de ellos. Sin embargo, aún hay otras dos personas que continúan sin ser encontradas.

“Escuché que los prófugos están en Perú. Yo quiero justicia, que reciban el castigo que merecen. Dejaron a mi hijo sin papá. La primera palabra que dijo mi hija fue papá. La dijo mirando una foto de Daniel. Ellos truncaron nuestras vidas”, declaró Darline Vergara.

