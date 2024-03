"Vamos a arremeter contra tu hijo": Mujer denuncia que la secuestraron y la obligaron a girar dinero desde sus tarjetas

04 mar. 2024 - 10:49 hrs.

¿Qué pasó?

Una mujer denunció a Carabineros haber sido víctima de un robo con secuestro durante este domingo en la Región Metropolitana.

Según contó a Meganoticias, sus captores la trasladaron por varios puntos de la capital durante más de cuatro horas, con el fin de que entregue dinero que debía girar desde sus tarjetas de crédito y débito.

¿Cómo se produjo el secuestro?

La víctima relató que todo comenzó a eso de las 13:00 horas en la comuna de Independencia, cuando concurrió a un banco ubicado frente a la estación de metro Hospitales.

Víctima (difuminada) y secuestradora

En el lugar, habría sido abordada por dos personas, un hombre y una mujer de nacionalidad peruana, quienes bajo amenaza la obligaron a sacar dinero desde la sucursal.

Posterior a eso, y siempre amedrentándola con hacer daño a su hijo, los asaltantes la llevaron hasta su casa, donde le pidieron que entregue artículos de valor.

Sin embargo, como la mujer aseguró no tener ningún objeto costoso, los delincuentes la obligaron a realizar un verdadero tour delictual.

En detalle, la forzaron a sacar plata desde cajeros ubicados en diferentes lugares de la capital, y a pedir avances en efectivo desde casas comerciales. Finalmente, fue abandonada en la Plaza de Armas de Santiago.

¿Qué dijo la víctima del robo con secuestro?

La afectada señaló a Meganoticias que "me tomaron y me trajeron en un taxi, llegaron hasta la esquina de mi domicilio y subimos hasta mi departamento. La mujer me dijo 'no vayas a hablar, no vayas a decir nada, calladita la boca porque vamos a arremeter contra tu hijo'".

"Ahí tomó las tarjetas, me dice 'vámonos'. Salimos, tomamos el ascensor, en el ascensor había personas. Me dijo 'no vaya a hacer nada' y yo miraba a las personas, como para que ellas me entendieran con la vista que yo prácticamente quería pedir auxilio", lamentó.

PDI realiza las pericias para dar con los secuestradores

La mujer denunció lo sucedido a Carabineros, los que advirtieron los hechos a la Fiscalía, quien instruyó que la Policía de Investigaciones (PDI) lleve a cabo las pericias del caso, las que contemplan el levantamiento de las cámaras de seguridad del edificio de la víctima.

Hasta el momento no se registran detenidos por el hecho denunciado.