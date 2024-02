Leonardo Farkas denuncia uso ilegal de su imagen con inteligencia artificial para promocionar estafa

21 feb. 2024 - 18:35 hrs.

¿Qué pasó?

El empresario chileno Leonardo Farkas denunció que su imagen y voz fue utilizada sin su consentimiento en publicidades de estafas.

La supuesta empresa creó un video del empresario usando inteligencia artificial (IA) para promocionar su negocio petrolero, "Oil profit", el cual promete generar grandes ganancias.

En el video, la falsa versión de Farkas invita a las personas a invertir en esta empresa. Posteriormente, la estafa solicitaría información privada de la persona, para después extraer dinero de sus cuentas bancarias.

Leonardo Farkas denunció que su imagen estaba siendo usada sin su consentimiento para promocionar una estafa /ATON

¿Qué dijo Leonardo Farkas?

"Llevo muchísimos años denunciando a todos estos estafadores", así señaló el empresario al medio La Segunda, agregando que "les recuerdo que no hace tanto luché para tratar que exista Internet para todos y la gente que recién entra a la red, no sabe, y lógico cae en esas cosas, con la esperanza de recibir algo y mejorar sus vidas".

Farkas indico que la actual legislación del país le ha hecho difícil tomar acciones legales contra estos estafadores.

"Quienes cometen estos delitos no tienen recursos, no se saca nada, ni hay penalidades. Lo máximo que he logrado son trabajos comunitarios (que ni se terminan realizando) y muchos de estos delincuentes son menores", indicó al medio citado.

Otras víctimas de estas estafas fueron el periodista Daniel Matamala y el presidente de la República, Gabriel Boric, a quienes también se utilizó para promocionar el negocio a través de inteligencia artificial.